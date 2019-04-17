محكمة إسرائيلية تؤيد قرار ترحيل مسؤول بهيومن رايتس ووتش

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل خسر، الثلاثاء، طعنا على قرار ترحيله بعد اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة إسرائيل.
التفاصيل
- طعن عمر شاكر على قرار سحب تصريح العمل الخاص به العام الماضي.
- قالت محكمة القدس الجزئية في حكمها، الثلاثاء، إن شاكر أيد مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأمهلته حتى الأول من مايو/ أيار لمغادرة البلاد.
- جاء في الحكم الذي وزعته وزارة العدل "لا يزال مقدم الطعن يدعو علانية لمقاطعة إسرائيل أو مناطق منها بينما يطالب (إسرائيل) في الوقت نفسه بأن تفتح أبوابها له".
- اعتبرت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قضيته محاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.
- تقول إسرائيل إن شاكر وهو مواطن أمريكي يؤيد حركة تدعو للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.
- جرمت إسرائيل الحركة ودعت القوى الغربية لأن تحذو حذوها.
رد المنظمة
- وصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه "تفسير جديد خطير للقانون".
- هيومن رايتس ووتش قالت إنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل وستطلب إصدار أمر قضائي يسمح لشاكر بالبقاء في إسرائيل لحين البت في أي طعون.
- قالت المنظمة إنها لم تدع هي أو شاكر باعتباره ممثلها إلى مقاطعة إسرائيل.
ترحيب إسرائيلي
- رحب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بقرار المحكمة.
- كتب على تويتر "لن نسمح بالترويج للمقاطعة تحت ستار ’نشطاء حقوق الإنسان’ مثلما فعل شاكر".