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سياسة|إسرائيل

محكمة إسرائيلية تؤيد قرار ترحيل مسؤول بهيومن رايتس ووتش

عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل
عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل
17/4/2019

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل خسر، الثلاثاء، طعنا على قرار ترحيله بعد اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة إسرائيل.

التفاصيل
  • طعن عمر شاكر على قرار سحب تصريح العمل الخاص به العام الماضي.
  • قالت محكمة القدس الجزئية في حكمها، الثلاثاء، إن شاكر أيد مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأمهلته حتى الأول من مايو/ أيار لمغادرة البلاد.
  • جاء في الحكم الذي وزعته وزارة العدل "لا يزال مقدم الطعن يدعو علانية لمقاطعة إسرائيل أو مناطق منها بينما يطالب (إسرائيل) في الوقت نفسه بأن تفتح أبوابها له".
  • اعتبرت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قضيته محاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.
  • تقول إسرائيل إن شاكر وهو مواطن أمريكي يؤيد حركة تدعو للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.
  • جرمت إسرائيل الحركة ودعت القوى الغربية لأن تحذو حذوها.
رد المنظمة
  • وصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه "تفسير جديد خطير للقانون".
  • هيومن رايتس ووتش قالت إنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل وستطلب إصدار أمر قضائي يسمح لشاكر بالبقاء في إسرائيل لحين البت في أي طعون.
  • قالت المنظمة إنها لم تدع هي أو شاكر باعتباره ممثلها إلى مقاطعة إسرائيل.
ترحيب إسرائيلي
  • رحب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بقرار المحكمة.
  • كتب على تويتر "لن نسمح بالترويج للمقاطعة تحت ستار ’نشطاء حقوق الإنسان’ مثلما فعل شاكر".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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