كوشنر يكشف موعد الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية للسلام

قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، الأربعاء، إن "صفقة القرن ستعلن بعد شهر رمضان".

التفاصيل:

نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن كوشنر المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط قوله إن "مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

حث كوشنر "مجموعة من السفراء في واشنطن على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط"، والمعروف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

سيتم إعلان خطة السلام بعد تشكيل إسرائيل حكومة ائتلافية، في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات، وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو/ حزيران المقبل، بحسب المصدر نفسه.

لفت كوشنر أنه "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".

ويبدأ شهر رمضان المبارك في أوائل شهر مايو/أيار المقبل وينتهي في أوائل يونيو/ حزيران.

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