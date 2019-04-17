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سياسة

قصف متواصل على طرابلس.. والوفاق تتوعد حفتر

17/4/2019

تشهد العاصمة الليبية "طرابلس" قصفًا متواصلًا منذ ساعات تقوم به قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على مناطق سكنية باستخدام صواريخ من نوع "غراد"، خلف 5 قتلى و21 جريحا.

التفاصيل:
  • مراسل الجزيرة مباشر: قذائف عشوائة وصواريخ غراد أطلقتها قوات حفتر تتساقط على أحياء متفرقة من العاصمة طرابلس وأصوات سيارات الإسعاف تسمع بكثرة. القصف العشوائي بالقذائف الثقيلة من قبل قوات حفتر، أسفر عن مقتل 5 وإصابة 21 آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار جسيمه في المباني والممتلكات بالأحياء السكنية في طرابلس.

     

  • المركز الإعلامي لغرفة العمليات التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، كشف لـ "الجزيرة مباشر" أن القصف استهدف أماكن آهلة بالسكان في توقيت يوجد فيه عدد كبير من الأهالي في بيوتهم.
  • المركز: أماكن القصف هي أحياء "أبوسليم، الانتصار، الأكواخ، الهضبة، سوق الجمعة" وكلها أحياء وسط العاصمة الليبية.
  • المركز أكد في تصريحات خاصة أن "قواته رصدت السيارة التي تقوم بالقصف والتي تتحرك من مكان لآخر، وأن مصدر إطلاق صواريخ "غراد" هو النادي الشعبي بمنطقة "قصر بن غشير" جنوبي العاصمة بداية مدينة ترهونة، ولم توجه لها ضربات كونها  موجودة في منطقة قريبة من السكان.
  • المركز: هذا القصف المكثف جاء انتقامًا مما حدث لقوات حفتر من خسائر كبيرة اليوم، وانهيار جزئي لقواته بعد انسحابها من أحد محاور القتال في منطقة "بن غشير" وفرار بعض كتائبها وترك أسلحتهم، وأن الهدف الآن محاولة استرجاع هذه المحاور مرة أخرى تحت القصف، مؤكدا أن قواتهم سترد بقوة على هذا الإجرام"، حسب معلوماته العسكرية.
قوات حفتر تواصل قصف طرابلس (الجزيرة مباشر)

 

  • من جهته، قال عميد بلدية "بوسليم"، إن القصف تسبب في مقتل 4 مدنيين وجرح أكثر من 20 من سكان حي الانتصار بالبلدية.
  • شهود عيان من الأماكن التي وقع فيها القصف، قالوا للجزيرة مباشر إن القصف استمر لساعات مما تسبب في هلع وترويع الأطفال وكبار السن وترك البعض بيوتهم والهروب بالسيارات إلى أماكن أخرى.
قوات حفتر تواصل قصف طرابلس (الجزيرة مباشر)

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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