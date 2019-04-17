"فيتو" من ترمب ضد قرار بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

التفاصيل:

ترمب قال في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما

يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

ترمب تابع قائلًا بحسب البيان " كما أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بالسياسة الخارجية الأمريكية"، موضحا أن ذريعة وجود الولايات المتحدة باليمن هو "التصدي لتنظيم القاعدة"، ومؤكدًا أن بلاده ليست طرفًا فيما يجري باليمن من "عداءات"، على حد تعبيره.

ترمب أشار إلى أنه لا يوجد أي جنود أمريكيين داخل التحالف الذي تقوده السعودية، مؤكدًا أن دعم واشنطن للمملكة "له أسبابه المبررة".

ترمب اعتبر أن قرار الكونغرس "يؤثر سلبا على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية، ويشجع نشاطات إيران الخبيثة في اليمن".

لم يكن تصويت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 247 صوتا مقابل 175 ولا تصويت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 كافيا لإبطال الفيتو الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلسين.

يقول مؤيدو التشريع إن حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن فاقمت الأزمة الإنسانية وينتقدون الرياض بشدة بسبب مقتل مدنيين.

يحذر المنتقدون للتدخل العسكري من أن القوات السعودية تستخدم على الأرجح الأسلحة الأمريكية لارتكاب فظائع في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

قالوا أيضا إن المشاركة الأمريكية في اليمن تنتهك الإلزام الدستوري بأن الكونغرس، وليس الرئيس، هو من يقرر متى تخوض البلاد الحرب.

أطفال قتلوا في قصف للتحالف السعودي الإماراتي على صعدة

الإمارات تشيد:

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أشاد باستخدام ترمب حق النقض ضد قرار الكونغرس.

President Trump’s assertion of support to the Arab Coalition in Yemen is a positive signal of US resolve towards America’s allies. Common strategic interests are best served with this clear commitment. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 17, 2019

قرقاش قال على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية". وأضاف أن القرار "استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".

Coalition continues to work without interruption to support peace through UN led Stockholm Agreement & its commitment to the humanitarian & political dimensions of the Yemen crisis unshakable. President Trump’s important decision is both timely & strategic. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 17, 2019

ضوء أخضر:

رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، اعتبر أن نقض القرار هو "ضوء أخضر لاستمرار استراتيجية الحرب التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ديفيد أضاف "هذا الفيتو من قبل الرئيس ترمب خاطىء على الصعيد الأخلاقي والاستراتيجي. إنه يحبط آمال الشعب اليمني في فترة هدوء، ويترك الولايات المتحدة متمسكة باستراتيجية فاشلة".

ديفيد لفت إلى أن "اليمن عند نقطة الانهيار حيث يوجد 10 ملايين شخص على حافة المجاعة. هناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في الأسبوع، ومن المرجح أن يُقتل اليمنيون في منازلهم أكثر من أي مكان آخر".

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