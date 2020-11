"فيتو" من ترمب ضد قرار بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

التفاصيل:

الإمارات تشيد:

President Trump’s assertion of support to the Arab Coalition in Yemen is a positive signal of US resolve towards America’s allies. Common strategic interests are best served with this clear commitment.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 17, 2019