رئيس بيرو السابق غارسيا ينتحر لدى محاولة اعتقاله

انتحر رئيس بيرو السابق آلان غارسيا، الأربعاء، بإطلاق الرصاص على رأسه إثر وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

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غارسيا أطلق النار على نفسه لدى وصوله إلى منزله في الساعة 06:30 (11:30 بتوقيت غرينتش).

الرصاصة اخترقت دماغ غارسيا.

توفي غارسيا في وقت لاحق عقب نقله إلى مستشفى في العاصمة ليما.

نفى غارسيا البالغ من العمر 69 عاما، مرارا ارتكاب أي مخالفة.

كانت الشرطة تنفذ مذكرة اعتقال بتهم غسل أموال مرتبطة بفضيحة فساد واسعة متورطة فيها شركة أوديبريشت للبناء.

كتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة غارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

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