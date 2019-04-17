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رئيس بيرو السابق غارسيا ينتحر لدى محاولة اعتقاله

رئيس بيرو السابق آلان غارسيا
رئيس بيرو السابق آلان غارسيا
17/4/2019

انتحر رئيس بيرو السابق آلان غارسيا، الأربعاء، بإطلاق الرصاص على رأسه إثر وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

التفاصيل
  • غارسيا أطلق النار على نفسه لدى وصوله إلى منزله في الساعة 06:30 (11:30 بتوقيت غرينتش).
  • الرصاصة اخترقت دماغ غارسيا.
  • توفي غارسيا في وقت لاحق عقب نقله إلى مستشفى في العاصمة ليما.
  • نفى غارسيا البالغ من العمر 69 عاما، مرارا ارتكاب أي مخالفة.
  • كانت الشرطة تنفذ مذكرة اعتقال بتهم غسل أموال مرتبطة بفضيحة فساد واسعة متورطة فيها شركة أوديبريشت للبناء.
  • كتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة غارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.
خلفيات
  • كان جارسيا رئيسا منذ عقود لحزب أبرا، الذي كان يوما حزبا قويا.
  • حكم البلاد بصفته قوميا من عام 1985 حنى عام 1990 ثم أعلن نفسه مؤيدا للسوق الحرة وفاز بولاية رئاسية أخرى من خمس سنوات في عام 2006.
  • كان غارسيا قيد التحقيق فيما يتعلق بشركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات التي فجرت أكبر فضيحة فساد في أمريكا اللاتينية عندما أقرت علنا في عام 2016 بأنها فازت بعقود مربحة في المنطقة عن طريق دفع رشى.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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