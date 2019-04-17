ترمب والنائبة المسلمة إلهان عمر.. معركة التراشق بالكلمات

تتواصل فصول المعركة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والنائبة المسلمة بالكونغرس إلهان عمر، حيث لا يبدي ترمب أي استعداد للتراجع عن المضي فيها.

فيما يلي آخر فصول هذه المعركة:

قالت إلهان عمر، الأحد (14 أبريل/نيسان الجاري) إنها واجهت تهديدات متزايدة بالقتل منذ نشر ترمب مقطعا سعى للربط بينها وبين هجمات سبتمبر/أيلول 2011، ودعت إلى وقفه.

تصريحات إلهان عمر جاءت بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنها اتخذت خطوات لضمان سلامة إلهان عمر، كما حثت بيلوسي الرئيس ترمب على حذف الفيديو.

ترمب في المقابل صعد من خطابه صباح الإثنين منتقدا بيلوسي بقوله: "قبل أن تقرر نانسي، التي فقدت كل سيطرة على الكونغرس ولم تنجز أي شيء، الدفاع عن زعيمتها النائبة عمر، ينبغي عليها أن تنظر إلى التصريحات المعادية للسامية وإسرائيل والمليئة بالكراهية وعدم العرفان بالجميل للولايات المتحدة، والتي أدلت بها عمر".

في وقت لاحق، الإثنين، أعلن ترمب أنه سيتوجه إلى "ولاية مينيسوتا العظيمة"، وهي الولاية التي تمثل إلهان عمر إحدى دوائرها في مجلس النواب الأمريكي.

ردت إلهان عمر على تغريدة ترمب بتعليق قالت فيه: "ولاية مينيسوتا العظيمة، حيث لا نرحب بالمهاجرين فقط، لكننا نرسلهم إلى واشنطن" في إشارة إلى تمثيلها الولاية في الكونغرس.

تضم ولاية مينيسوتا أكبر تجمع من الصوماليين في الولايات المتحدة، ومعظمهم في منطقة مينيابوليس. وتنحدر إلهان عمر من أصل صومالي.

من جانبها ردت بيلوسي على تصريح ترمب بقولها في كلمة لها بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بلندن: "لا أعتقد أنه ينبغي على أي رئيس أمريكي أن يستخدم مأساة 11 سبتمبر كأداة سياسية. أعتقد أن هذا خطأ، وأعتقد أنه لا يليق بهذا المنصب".

ماذا قالت إلهان عمر فعلا؟

التصريح المجتزأ الذي استغله ترمب للربط بين إلهان عمر وهجمات سبتمبر 2001 كانت جزءا من كلمة ألقتها النائبة المسلمة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في مارس/آذار الماضي بمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كانت إلهان عمر تتحدث عن شكاوى المسلمين الأمريكيين من تآكل حرياتهم المدنية بعد هجمات سبتمبر.

إلهان عمر قالت في كلمتها: "لقد عايشنا فترة طويلة جدا من عدم الارتياح لأننا مواطنون من الدرجة الثانية ، وبصراحة لقد سئمت من ذلك وكل مسلم في هذا البلد يجب أن يشعر بالضجر منه. لقد تأسس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بعد 11 سبتمبر لأنهم أدركوا أن بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما وأننا جميعا بدأنا نفقد إمكانية الحصول على حرياتنا المدنية".

يشار إلى منظمة كير قد تأسست عام 1994 إلا أن الإقبال على عضويتها قد ازداد بشدة بعد الهجمات.

كيف تعامل ترمب مع هذا التصريح؟

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

قام ترمب يوم الجمعة بإعادة نشر مقطع فيديو اجتزأ عبارة "بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما" من خطاب إلهان عمر، وكان الفيديو مصحوبا بلقطات للطائرات المختطفة التي ضربت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. وكتب ترمب: "لن ننسى أبدًا!"

تسببت تغريدة ترمب في انتقادات حادة وجهها المحافظون وخصوم إلهان عمر السياسيون الذين اتهموها باستخدام صياغة غير مناسبة وغير واضحة لمنفذي هجمات سبتمبر، التي أودت بحياة حوالي 3 آلاف شخص.

كان الملاحظ أن مقطع الفيديو وتغريدة ترمب لم يتضمنا النص الكامل لتصريحات إلهان عمر أو السياق الذي جاءت فيه.

الجمهوريون ينضمون لترمب

أصوات بارزة من مؤيدي الحزب الجمهوري انضمت إلى ترمب في انتقاد عمر.

النائب دان كرينشو، من ولاية تكساس، قال إن إلهان عمر هي أول عضو في الكونغرس يصف الإرهابيين الذين قتلوا الآلاف من الأمريكيين في الحادي عشر من سبتمبر بأنهم "بعض الأشخاص الذين فعلوا شيئًا ما".

صحيفة نيويورك بوست، المعروفة بميولها المحافظة، نشرت صورة للأبراج المشتعلة وكتبت تعليقا عليها "هذا هو الشيء الذي تتحدثين عنه".

بريان كيلمياد، المذيع في قناة فوكس نيوز، علق قائلا: "يجب أن تتساءلوا هل هي أمريكية أصلا؟"

تهديدات بالقتل

Thank you for standing with me – against an administration that ran on banning Muslims from this country – to fight for the America we all deserve.💪🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 13, 2019

قالت إلهان عمر بعد تصريحات كيلمايد وكرنشو: "هذا تحريض خطير، بالنظر إلى تهديدات القتل التي أواجهها".

إلهان عمر أضافت: "يجب ألا يكون حبي لبلدي والتزامي نحوها وكذلك حب زملائي لبلدنا والتزامهم تجاهها محل تشكيك. نحن جميعا أمريكيون!"

مخاوف بشأن سلامة إلهان عمر: