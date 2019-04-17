انتقادات واسعة لثاني إساءة للقرآن بالدنمارك

فجّرت إهانة سياسي دنماركي متطرف للقرآن الكريم، في حادثة تعتبر الثانية من نوعها بهذا البلد، انتقادات واسعة.

وتصدر موجة التنديد والاستنكار، بيان شيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى تفاعلات عربية واسعة منددة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ما الذي حدث؟

الأحد، قام اليميني المتطرف، راسموس بالودان، رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي، بإلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء، في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين بالعاصمة كوبنهاغن.

سبق أن أقدم المتطرف ذاته في 22 مارس/ آذار الماضي، على حرق نسخة من القرآن أمام حشد من المصلين، أثناء أدائهم صلاة الجمعة أمام مبني البرلمان؛ للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن "الكتب السماوية لها كامل القدسية، ويجب على العالم تجنب مثل هذا النوع من التطرف".

تحت هاشتاغ "#الدنمارك"، أضاف الطيب في بيان صدر، الثلاثاء، أن "القرآن الكريم هو كتاب الله، ولا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال".

Al-Azhar Grand Imam: "I am shocked by such extremist individuals who wish to disturb the world peace and work on creatinng tension among the followers of different creeds.#Denmark #Islamophobie #Islam pic.twitter.com/PaHG9xqEM2 — الأزهر الشريف (@AlAzhar) April 16, 2019