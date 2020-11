انتقادات واسعة لثاني إساءة للقرآن بالدنمارك

فجّرت إهانة سياسي دنماركي متطرف للقرآن الكريم، في حادثة تعتبر الثانية من نوعها بهذا البلد، انتقادات واسعة.

وتصدر موجة التنديد والاستنكار، بيان شيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى تفاعلات عربية واسعة منددة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ما الذي حدث؟

Al-Azhar Grand Imam: "I am shocked by such extremist individuals who wish to disturb the world peace and work on creatinng tension among the followers of different creeds.#Denmark #Islamophobie #Islam pic.twitter.com/PaHG9xqEM2

— الأزهر الشريف (@AlAzhar) April 16, 2019