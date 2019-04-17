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السعودية تتصدر قائمة قتلى حوادث المرور "عربيا" وقطر الأخيرة

17/4/2019

تصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث معدل عدد قتلى حوادث المرور بالنسبة إلى عدد السكان، بينما جاءت قطر في المركز الأخير.

عربيا:
  • بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق لعام 2018، بلغ عدد قتلى حوادث المرور في السعودية عام 2018   9031 شخصا، بمعدل 28.8 شخصا لكل 100 ألف من سكان المملكة، بينما بلغ عدد قتلى حوادث المرور في قطر 178 شخصا، بمعدل 9.3 شخصا لكل 100 ألف من السكان.
جدول يبين معدل حوادث المرور في الدول العربية
على المستوى العالمي:
  • جاءت ليبيريا على رأس قائمة دول العالم من حيث معدل قتلى حوادث المرور إلى عدد السكان بمعدل 35.9 شخصًا لكل 100 ألف من السكان، وهي دولة في غرب أفريقيا يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين و700 ألف نسمة.
  • جمهورية سان مارينو، جاءت الأقل على مستوى العالم بلا حوادث مرور على الإطلاق، وهي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية يبلغ عدد سكانها نحو 33 ألف نسمة.
حوادث الطرق:
  •  مليون و350 ألف شخص على الأقل، يلقون حتفهم سنويًا جراء تصادمات الطرق في العالم، منهم نحو 393 ألفًا من قائدي السيارات، ونحو 41 ألفا من قائدي الدراجات الهوائية، ونحو 379 ألفا من قائدي الدراجات النارية، ونحو 312 ألفا من المشاة، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون شخص، 50 مليونا إصابات غير قاتلة.
  • بحسب التقرير باتت الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنةو29 .
  • الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي ثامن أكبر مسبب للوفاة. كل 24 ثانية يموت شخص ما على الطريق في العالم.
  • وفق التقرير، لا يزال خطر الوفاة من جراء حوادث المرور على الطرق أعلى بمقدار ثلاث مرات في البلدان المنخفضة الدخل عنه في الأخرى المرتفعة الدخل.
  • أفريقيا تستحوذ على أعلى المعدلات (26.6 شخصا لكل 100 ألف نسمة)، بينما تستحوذ أوربا على أدناها (9.3 شخصا لكل 100 ألف نسمة).
  • يعكس نوع مستخدمي الطريق كذلك التفاوتات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
  • على الصعيد العالمي، تشكل نسبة المشاة وراكبي الدراجات 26% مَن مجموع من تُزهَق أرواحهم في حوادث الطرق، بينما يصل المعدل إلى 44% في أفريقيا وإلى 36% في شرق المتوسط.
المصدر : الجزيرة مباشر
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