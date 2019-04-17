السعودية تتصدر قائمة قتلى حوادث المرور "عربيا" وقطر الأخيرة

تصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث معدل عدد قتلى حوادث المرور بالنسبة إلى عدد السكان، بينما جاءت قطر في المركز الأخير.

عربيا:

بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق لعام 2018، بلغ عدد قتلى حوادث المرور في السعودية عام 2018 9031 شخصا، بمعدل 28.8 شخصا لكل 100 ألف من سكان المملكة، بينما بلغ عدد قتلى حوادث المرور في قطر 178 شخصا، بمعدل 9.3 شخصا لكل 100 ألف من السكان.

جدول يبين معدل حوادث المرور في الدول العربية

على المستوى العالمي:

جاءت ليبيريا على رأس قائمة دول العالم من حيث معدل قتلى حوادث المرور إلى عدد السكان بمعدل 35.9 شخصًا لكل 100 ألف من السكان، وهي دولة في غرب أفريقيا يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين و700 ألف نسمة.

جمهورية سان مارينو، جاءت الأقل على مستوى العالم بلا حوادث مرور على الإطلاق، وهي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية يبلغ عدد سكانها نحو 33 ألف نسمة.

حوادث الطرق: