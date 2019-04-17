الجزولي يطالب بحكومة تكنوقراط ويحذر من الثورة المضادة بالسودان

قال رئيس اللجنة التمهيدية لحزب "دولة القانون والتنمية" السوداني إن حزية يريد حكومة تكنوقراط،، فيما الثورة المضادة في السودان تريد استنساخ الحالة السيساوية الحفترية".

وأضاف محمد على الجزولي لبرنامج حوار مباشر، الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، "نريد حكومة تكنوقراط وذلك لوجود أكثر من 200 حزب مسجل ولا نريد إقصاء أحد منها، وحكومة الكفاءات تخرجنا من الشد والجذب"، مشيرًا إلى أن الثورة المضادة وقوى خارجية تريد استنساخ "الحالة السيساوية الحفترية في السودان".

أبرز تصريحات الجزولي لموقع الجزيرة مباشر: