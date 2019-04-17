أكرم إمام أوغلو يتسلم رسميا وثيقة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول

توجه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الآربعاء، إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، لاستلام وثيقة فوزه رسميا.

وتسلم أكرم إمام أوغول رسميا من الهيئة العليا للانتخابات وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول عقب رفضها طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم تعليق العملية لحين البت في الطعون المقدمة.

التفاصيل

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألف و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألف و36 صوتاً.

النتائج وفقاً لما أعلنه محامي حزب الشعب الجمهوري "سليمان تروكار" الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، للصحفيين، عند مجيئه إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، من خلال محضر سجلات نتائج الانتخابات.

لم يتم البت رسميا للآن في الاعتراضات التي قدمها حزب العدالة والتنمية للهيئة العليا للانتخابات بعد والمتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات في كامل إسطنبول، لكن ذلك لا يمنع أكرم إمام أوغلو من تسلم وثيقة فوزه.

كان إمام أوغلو قد توقع تنصيبه بعد انتهاء فرز الأصوات اليوم الأربعاء.

أظهرت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى في 31 مارس/ آذار أن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاز في الانتخابات البلدية بفارق طفيف في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، لينهي بذلك 25 عاما من سيطرة حزب العدالة والتنمية وحزب الرفاه الذي كان ينتمي إليه أردوغان على المدينة.

أردوغان بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات.

حصل مرشح حزب السعادة نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتاً، ومرشح حزب تركيا المستقلة سليم كوتيل على 27 ألفا و87 صوتا، ومرشحة حزب الشيوعي التركي زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتاً، ومرشح حزب الوطن التركي مصطفى إيلكر على 15 ألفا و428 صوتا، في حين حصل مرشح حزب الديمقراطي أرسان غوك غوز على 22 ألفا و268 صوتا، وحزب اليسار الديمقراطي معمر آيدن على 30 ألفا و884 صوتاً.

إعادة الانتخابات

أمس الثلاثاء، بعد 16 يوما من الطعون وإعادة فرز الأصوات طلب حزب العدالة والتنمية من المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء الانتخابات في إسطنبول وإعادتها بسبب ما وصفه بالمخالفات.

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقدمه باعتراض إلى اللجنة العليا للانتخابات بالعاصمة أنقرة "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات ونحن لم نتخلص منها".

حث حزب العدالة والتنمية المسؤولين على منع تفويض أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري إلى حين البت في طلبه.

إمام أوغلو قال إنه بانتهاء جميع عمليات إعادة الفرز في كل أنحاء المدينة اليوم الأربعاء، سيبدأ العمل كرئيس للبلدية حتى لو لم يمنحه المجلس الأعلى للانتخابات تفويضا رسميا. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يحاول الضغط على المسؤولين لإصدار قرارات معينة.

حزب الحركة القومية