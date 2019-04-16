نفاد "الحليب العلاجي" يهدد حياة الأطفال المرضى في غزة

أعلن مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة في غزة علاء حلس، عن نفاد الحليب العلاجي بكافة أنواع من مستشفيات وزارته، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الأطفال المرضى.

شريان حياة:

الحليب العلاجي يعتبر شريان حياة الأطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الولادة.

رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي، راغب ورش أغا، أكد على أن نفاد أنواع الحليب العلاجي يؤثر سلبًا على صحة أطفالنا المرضى داخل المستشفى، والذين سيعانون من إسهال مزمن وسوء امتصاص وبالتالي انخفاض أوزانهم، ما يضطرهم إلى دخول المستشفى لفترات طويلة.

راغب: الأطفال المرضى يعتمدون على حليب الجلاكتومين بشكل أساسي منذ الولادة ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.

راغب: هذا الحليب تحديدًا لا يتوفر في السوق الخاص ولا تتوفر له بدائل على الإطلاق، علاوة على تكلفته العالية التي تتجاوز المائة دولار.

راغب: حليب نيوترموجين الذي يعطى للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقري إذ يستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى.

راغب: البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة والجودة، إلى جانب نفاد حليب إيزوميل الذي يحتاجه الأطفال الذين يعانون من سوء امتصاص السكر، وأنواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.

خلفية: