نتنياهو: زعماء عرب ومسلمون هنأوني بفوزي بانتخابات "الكنيست"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن زعماء دول عربية، هاتفوه وهنأوه على فوزه في انتخابات الكنيست التي أجريت مؤخرا، بحسب إعلام إسرائيلي.
التفاصيل
- بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني، قال نتنياهو في خطاب احتفالي أمام أنصار حزب الليكود عقد في مدينة القدس: بارك لي عدد من قادة دول عربية وإسلامية، بمناسبة فوزي في الانتخابات الأخيرة.
- نتنياهو: لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، بل عن عديد من القادة العرب.
- نتنياهو: نحن أمام فرصة كبيرة للسلام في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية.
خلفيات
- في وقت سابق الثلاثاء، أوصى 65 عضوا في الكنيست، الرئيس رؤوبين ريفلين، بتكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة.
- سيكلف ريفلين، الأربعاء، الشخصية الأكثر قبولا في الكنيست تشكيل الحكومة.
- يتألف الكنيست من 120 مقعدا، ويلزم المكلف تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل.
- كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أجريت في 9 أبريل/ نيسان الحالي، أظهرت فوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو، مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو إلى الحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.