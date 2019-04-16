نتنياهو: زعماء عرب ومسلمون هنأوني بفوزي بانتخابات "الكنيست"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن زعماء دول عربية، هاتفوه وهنأوه على فوزه في انتخابات الكنيست التي أجريت مؤخرا، بحسب إعلام إسرائيلي.

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بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني، قال نتنياهو في خطاب احتفالي أمام أنصار حزب الليكود عقد في مدينة القدس: بارك لي عدد من قادة دول عربية وإسلامية، بمناسبة فوزي في الانتخابات الأخيرة.

نتنياهو: لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، بل عن عديد من القادة العرب.

نتنياهو: نحن أمام فرصة كبيرة للسلام في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية.

تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم. يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل فحولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 16, 2019

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