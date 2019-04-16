مصر.. تفاصيل تمرير التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائيا على جميع التعديلات التي قدمت في فبراير/ شباط الماضي، على دستور 2014، بنسبة نحو 96% من النواب الحضور.

التفاصيل

نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قوله إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خُمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا في فبراير/شباط الماضي.

أضاف أن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت، ووفق المصدر ذاته فإن عدد النواب الحضور بلغ 554.

بذلك تكون نسبة الموافقين نحو 96% وهي أغلبية أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المطلوبة دستوريا للموافقة.

بحسب مادة (226) من الدستور الذي تم إقراره في 2014، عقب تقديم خمس أعضاء البرلمان أو الرئيس طلب مسبب بتعديل مواد، تناقش خلال 30 يوما من تسلمه، وإذا وافق يناقش خلال 60 يوما.

وفي حين حاز قبول ثلثي عدد نواب المجلس عرض للاستفتاء خلال 30 يوما، يكون نافذا من إعلان النتيجة بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة.

لم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد غير أن تقارير إعلامية تشير إلى أن التصويت على الاستفتاء سيكون 3 أيام للمصريين في الخارج بين 19 و21 أبريل/ نيسان الجاري، تعقبه 3 أيام متتالية لعملية الاستفتاء ذاتها داخل البلاد وذلك بين 22 و24 من الشهر ذاته.

سبق أن أجريت 4 تعديلات سابقة على الدستور في أعوام 1980، و2005، و2007، و2014، شملت بتغيير مدد الرئيس وجعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحيات الرئيس.

تأتي تلك التعديلات، وسط صوت مرتفع للمعارضين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونبرة مرتفعة للتأييد داخل أورقة البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.

لم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك التعديلات، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، حيث أن الدستور الحالي ينص على مدتين فقط.

دستور 2014، كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية بدأت يونيو/ حزيران 2018.

وفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال

التعديلات الدستورية

تشمل تعديلات الدستور بمصر 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة. وتحتوي على المواد التالية