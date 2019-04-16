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سياسة

مصدر حكومي للجزيرة مباشر: انهيار "جزئي" لقوات حفتر في ضواحي "طرابلس"

16/4/2019

أكد المتحدث باسم عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا "للجزيرة مباشر" أن "القوات المعتدية التابعة لـ"حفتر" انسحبت الآن من منطقة "قصر بن غشير" جنوبي طرابلس.

وأضاف مصطفى المجعي للجزيرة مباشر أن قوات حفتر تتجمع حاليا قرب مصحة العافية بكل آلياتها ومن المتوقع أن تتجه إلى مدينة "ترهونة".
وحول سبب توجه قوات "حفتر" إلى ترهونة، أوضح المجعي، الموجود حاليا في غرفة عمليات قوات الحكومة، أن "هذه المدينة تقع تحت سيطرة "حفتر" منذ بدء العدوان وهي مكان التمركزات الرئيسية لقواته في المنطقة الغربية وهي قريبة من مدينة غريان والتي توجد فيها غرفة العمليات التي تدير الحرب ضد العاصمة.
وأشار المتحدث إلى أن هذا "الانسحاب له دلالة كبرى وهي أن هذه القوات المعتدية انهارت جزئيا كونها تركت أماكن استراتيجية كانت تسيطر عليها منذ فترة وفرت بآلياتها، وتقوم قوات الجيش الليبي التابع للحكومة  الآن بملاحقة هذه "الميليشيات".
وتابع: "لكن هذه المجموعات الفارة تتجمع الآن وتتمركز في مناطق تقع تحت سيطرتها بالكامل، لكن ربما يحدث التحام معها في بعض المحاور للسيطرة على كافة ضواحي العاصمة وفي حين حدث هذا سنعلن الانهيار الكامل لقوات "حفتر" وعدوانه على العاصمة"، وفق تصريحاته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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