قطر: ميليشيات حفتر تعرقل جهود تحقيق الحوار الليبي الوطني

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن تحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعرقل الجهود الدولية لبدء حوار وطني ليبي.

التفاصيل:

الوزير قال في تغريدة على موقع تويتر إن "تصرفات الميليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني".

تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في #ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 16, 2019

صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية قالت، الثلاثاء، إن وزير الخارجية القطري دعا إلى فرض حظر فعال للسلاح على خليفة حفتر وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة.

الصحيفة نقلت عن الوزير قوله في مقابلة إنه يشعر بالرضا بعد أن أبلغه نظيره الفرنسي في الآونة الأخيرة بأن باريس تعمل في سبيل عقد مؤتمر مزمع للمصالحة الوطنية في ليبيا.

تداعيات وخيمة:

قطر وإيطاليا أصدرتا بيانا مشتركا، الإثنين، أكدتا فيه أهمية التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار.

البيان جاء عقب لقاء جمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي في روما، الإثنين، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

الوزير القطري عبر خلال اللقاء عن "قلق بلاده من التصعيد العسكري الخطير (في ليبيا) الذي يقوده الجنرال (خليفة) حفتر".

وزير الخارجية القطري: مثل هذه التصرفات لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي في الحسبان"، محذرا من "تداعيات وخيمة لها على الصعيدين المحلي والدولي" بحسب ذات المصدر.

التقيت اليوم في #روما بكلٍ من رئيس الوزراء الايطالي، و وزير الخارجية حيث استعرضنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا الصديقين و تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/yfbrtCn0yn — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 15, 2019

الوزير القطري شدد على "ضرورة احترام الميليشيات العسكرية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتوقفها فورا عن المحاولات العابثة لعرقلة جهود إتمام الحوار الليبي الجامع".

رئيس الوزراء الإيطالي قال في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

كونتي أعرب عن الأمل في انسحاب قوات حفتر من جنوب العاصمة طرابلس.

800 ألف مهاجر نحو أوربا:

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج حذر في مقابلتين مع صحيفتين إيطاليتين، الإثنين، من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوربية.

السراج: نواجه حربا عدوانية قد تصيب بعدواها المتوسط برمته. على إيطاليا وأوربا أن تكونا موحدتين وحازمتين للتصدي للحرب العدوانية التي يشنها خليفة حفتر، وهو شخص خان ليبيا والمجتمع الدولي.

فائز السراج (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر

نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دي مايو رد على السراج قائلا "لن نسمح أبدا بأن يصل 800 ألف مهاجر إلى إيطاليا".

دي مايو أكد أن على أوربا برمتها أن تتدخل في قضية الهجرة عبر "سياسة إعادة توزيع للمهاجرين" و"سياسة تعاون لإرساء الاستقرار في ليبيا".

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، أكد عدة مرات في الأيام الأخيرة أن الموانئ الإيطالية ستظل مغلقة.

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