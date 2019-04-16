شاهد: لعب بالكرة فوق جماجم المسلمين خلال اقتحام مقبرة بيافا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استنكر الحريق الذي اندلع على سطح المصلى المرواني في الأقصى، وحذر من أي استهداف لهذه الأماكن المقدسة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها "لما تمثله من قيمة دينية وإنسانية كبيرة لنا".