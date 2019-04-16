رسائل حزن من زعماء العالم بعد حريق كاتدرائية "نوتردام" التاريخية

المديرة العامة لمنظمة اليونسكو اودري ازولاي أكدت وقوف المنظمة "إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، : "تلقينا ببالغ الحزن نبأً مؤسفًا حول حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس". وأضاف أن "كاتدرائية نوتردام ليست أحد رموز فرنسا فحسب، بل هي تراث مشترك للإنسانية جمعاء".
عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن حزنه الشديد، جراء الحريق الذي اندلع في الكاتدرائية، ووصف في رسالة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، ما تتعرض له الكاتدرائية، بأنه "كارثة" للإنسانية جمعاء.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتبر الحريق "خسارة فادحة لكل البشرية".
Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket.
السيسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".
وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، إنها تتابع بـ"بالغ الأسى والألم حادث الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام، خاصةً لما يمثله هذا الصرح العريق من قيمة حضارية وتاريخية لفرنسا وكجزء من التراث العالمي".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب عن أسفه الشديد للحريق، وعبر عن تضامنه وتعاطفه مع فرنسا وشعبها، جراء هذا الحادث.
رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الحريق في الكاتدرائية، يعد كارثة لفرنسا، وإسبانيا، وأوربا بأكملها، وعبر عن استعداد بلاده، للمساهمة في المحافظة على البناء التاريخي، الذي يعود تشييده إلى 850 سنة.
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أفاد عبر حسابه بتويتر، بأن قلوب الأوربيين جميعا تحترق ألما، من أجل الفرنسيين.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت، عبر تويتر، عن حزنها الشديد، وتضامنها مع "الأصدقاء الفرنسيين".
"شتيفان زايبرت"، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فقال إن الكاتدرائية تمثل رمزًا ثقافيا لفرنسا وأوربا، عبر تغريدة نشرها على حسابه بتويتر.
البابا فرنسيس قال إنه "قريب من فرنسا ويصلي من أجل الكاثوليك في فرنسا وسكان باريس".
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال إن "كاتدرائية نوتردام هي أحد أعظم كنوز العالم وأفكارنا مع الشعب الفرنسي في هذه اللحظة المؤلمة".
أوباما أضاف "من الطبيعي أن نكون في حزن حين نخسر تاريخنا لكن أيضا من طبيعتنا أن نعيد البناء من أجل الغد بأكبر قدر من التضامن".
Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال في تغريدة إن "الحزن يلفّ العالم لمشهد الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس. كارثة تراثية وإنسانية تفوق الوصف. كلّ التضامن من لبنان مع الشعب الفرنسي الصديق".
العاهل المغربي محمد السادس أعرب في برقية أرسلها إلى ماكرون "عن بالغ تأثره بخبر الحريق الذي دمر الكاتدرائية"، مؤكّداً أنّ "هذه الكارثة لا تمسّ فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات الحمولة الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضاً مكاناً للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم".
وصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الحريق في الكاتدرائية، بالمخيف والمزعج.
وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، قالت إن تفكيرها وقلبها مع فرنسا في هذه اللحظة.
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هن، أعرب عن تمنيه في أن يتوقف الحريق بأقصى سرعة ممكنة.
رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك قال إن قلوب الجميع مع باريس.
قال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، إنه يتشارك مشاعر الحزن والألم مع الشعب الفرنسي.
رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، تمنى الشجاعة لرجال الإطفاء الذين يحاولون السيطرة على الحريق في الكاتدرائية.
الأمين العام لمنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، قال إن تفكيره مع إنقاذ هذا الرمز التاريخي الكبير.
أعرب الفاتيكان، في بيان له، عن حزنه الشديد لما تتعرض له الكاتدرائية.
رئيس بلدية لندن صادق خان كتب على تويتر "مشاهد مؤلمة.. لندن حزينة مع باريس اليوم".
تبرعات
الرئيس الفرنسي قال إن فرنسا ستطلق حملة لإعادة بناء الكاتدرائية، بما في ذلك جهود لجمع التبرعات ومناشدة الموهوبين من أنحاء العالم للمساهمة.
ماكرون الذي بدا متأثرا بشدة قال "سنعيد بناءها معا. ستكون بلا شك جزءا من المصير الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة".
صدرت بالفعل مناشدات لجمع تبرعات في الولايات المتحدة لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام، الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو تعهد بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية.
فرانسوا-هنري رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران"، قال في بيان إن مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.
خلفيات:
يعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.
يزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام، وتعد كاتدرائية من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوربا.
يمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 -1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية (مرحلة من العمارة الأوربية) التي سادت القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.