رسائل حزن من زعماء العالم بعد حريق كاتدرائية "نوتردام" التاريخية

التهم حريق هائل الإثنين كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس، ودمر سقفها في حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة.

ثماني ساعات:

رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.

انتشر الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من مساء الإثنين، بسرعة في سقف الكاتدرائية التي بنيت قبل ثمانية قرون وامتد إلى قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

تم إطفاء الحريق تقريبا، بعدما ظل مستعرا لنحو ثماني ساعات، بحلول الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت وسط أوربا.

حاول رجال الإطفاء الذين كانوا يكافحون للحيلولة دون انهيار أحد برجي الجرس الرئيسيين، وإنقاذ الآثار الدينية والتحف الفنية التي لا تقدر بثمن.

أصيب أحد رجال الإطفاء بجروح خطيرة وهي الإصابة البشرية الوحيدة التي وردت تقارير عنها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال للصحفيين في الموقع قبيل منتصف الليل بقليل "تفادينا الأسوأ".

نجا الهيكل الحجري الرئيسي للكاتدرائية من التدمير التام في الوقت الذي تمت فيه السيطرة الحريق.

عدة مصادر في الشرطة قالت إنهم يعملون حاليا بناء على افتراض أن الحريق حادث غير متعمد.

ماكرون كان من المفترض أن يوجه خطابا إلى الأمة مساء الإثنين في محاولة للرد على موجة من الاحتجاجات التي هزت رئاسته.

ذهب ماكرون بدلا من ذلك إلى موقع الحريق مع زوجته بريجيت وبعض وزرائه.

الرئيس ماكرون أمام الكتدرائية (رويترز)

صدمة زعماء العالم:

تواصل رسائل الحزن والتضامن مع الشعب الفرنسي، من قبل زعماء دول وحكومات جراء حريق كاتدرائية نوتردام التاريخي، بالعاصمة باريس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف الحريق بأنه "فظيع" واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

المديرة العامة لمنظمة اليونسكو اودري ازولاي أكدت وقوف المنظمة "إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، : "تلقينا ببالغ الحزن نبأً مؤسفًا حول حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس". وأضاف أن "كاتدرائية نوتردام ليست أحد رموز فرنسا فحسب، بل هي تراث مشترك للإنسانية جمعاء".

عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن حزنه الشديد، جراء الحريق الذي اندلع في الكاتدرائية، ووصف في رسالة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، ما تتعرض له الكاتدرائية، بأنه "كارثة" للإنسانية جمعاء.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتبر الحريق "خسارة فادحة لكل البشرية".

Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 15, 2019

السيسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".

وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، إنها تتابع بـ"بالغ الأسى والألم حادث الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام، خاصةً لما يمثله هذا الصرح العريق من قيمة حضارية وتاريخية لفرنسا وكجزء من التراث العالمي".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب عن أسفه الشديد للحريق، وعبر عن تضامنه وتعاطفه مع فرنسا وشعبها، جراء هذا الحادث.

رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الحريق في الكاتدرائية، يعد كارثة لفرنسا، وإسبانيا، وأوربا بأكملها، وعبر عن استعداد بلاده، للمساهمة في المحافظة على البناء التاريخي، الذي يعود تشييده إلى 850 سنة.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أفاد عبر حسابه بتويتر، بأن قلوب الأوربيين جميعا تحترق ألما، من أجل الفرنسيين.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت، عبر تويتر، عن حزنها الشديد، وتضامنها مع "الأصدقاء الفرنسيين".

"شتيفان زايبرت"، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فقال إن الكاتدرائية تمثل رمزًا ثقافيا لفرنسا وأوربا، عبر تغريدة نشرها على حسابه بتويتر.

البابا فرنسيس قال إنه "قريب من فرنسا ويصلي من أجل الكاثوليك في فرنسا وسكان باريس".

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال إن "كاتدرائية نوتردام هي أحد أعظم كنوز العالم وأفكارنا مع الشعب الفرنسي في هذه اللحظة المؤلمة".

أوباما أضاف "من الطبيعي أن نكون في حزن حين نخسر تاريخنا لكن أيضا من طبيعتنا أن نعيد البناء من أجل الغد بأكبر قدر من التضامن".

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2019

زوجته ميشيل أوباما قالت في تغريدة "أنا أتألم مع شعب فرنسا لكنني أعلم أن نوتردام ستبهرنا مجددا".

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إن "أفكارها تتجه إلى الشعب الفرنسي" و"أجهزة الإطفاء التي تكافح الحريق الرهيب في كاتدرائية نوتردام".

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) April 15, 2019

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن حريق كاتدرائية نوتردام "أمر مروع" مضيفا أن "أفكاره مع شعب فرنسا وحكومتها".

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس كتب في تغريدة "إنها ليست كارثة وطنية لفرنسا وحسب، وإنما أيضا لأوربا والتراث العالمي. إيمانويل ماكرون نحن معك".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر على تويتر عن "الحزن لأن نوتردام دمرت جزئيا بعد صمودها في حروب وثورة ل800 عام. أفكارنا مع الفرنسيين وجميع الكاثوليك".

شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب قال في تغريدة "أشعر بالحزن تجاه حريق كاتدرائية نوتردام بباريس، هذه التحفة المعمارية التاريخية. قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كلّ الدعم".

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال في تغريدة إن "الحزن يلفّ العالم لمشهد الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس. كارثة تراثية وإنسانية تفوق الوصف. كلّ التضامن من لبنان مع الشعب الفرنسي الصديق".

العاهل المغربي محمد السادس أعرب في برقية أرسلها إلى ماكرون "عن بالغ تأثره بخبر الحريق الذي دمر الكاتدرائية"، مؤكّداً أنّ "هذه الكارثة لا تمسّ فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات الحمولة الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضاً مكاناً للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم".

الحزن يلف العالم لمشهد الحريق في كاثدرائية نوتردام في باريس. كارثة تراثية وانسانية تفوق الوصف. كل التضامن من #لبنان مع الشعب الفرنسي الصديق. #فرنسا #NotreDame pic.twitter.com/urQnQrhUnn — Saad Hariri (@saadhariri) April 15, 2019

وصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الحريق في الكاتدرائية، بالمخيف والمزعج.

وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، قالت إن تفكيرها وقلبها مع فرنسا في هذه اللحظة.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هن، أعرب عن تمنيه في أن يتوقف الحريق بأقصى سرعة ممكنة.

حريق الكتدرائية (رويترز)

رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك قال إن قلوب الجميع مع باريس.

قال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، إنه يتشارك مشاعر الحزن والألم مع الشعب الفرنسي.

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، تمنى الشجاعة لرجال الإطفاء الذين يحاولون السيطرة على الحريق في الكاتدرائية.

الأمين العام لمنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، قال إن تفكيره مع إنقاذ هذا الرمز التاريخي الكبير.

أعرب الفاتيكان، في بيان له، عن حزنه الشديد لما تتعرض له الكاتدرائية.

رئيس بلدية لندن صادق خان كتب على تويتر "مشاهد مؤلمة.. لندن حزينة مع باريس اليوم".

تبرعات

الرئيس الفرنسي قال إن فرنسا ستطلق حملة لإعادة بناء الكاتدرائية، بما في ذلك جهود لجمع التبرعات ومناشدة الموهوبين من أنحاء العالم للمساهمة.

ماكرون الذي بدا متأثرا بشدة قال "سنعيد بناءها معا. ستكون بلا شك جزءا من المصير الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة".

صدرت بالفعل مناشدات لجمع تبرعات في الولايات المتحدة لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام، الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو تعهد بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية.

فرانسوا-هنري رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران"، قال في بيان إن مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

حريق الكتدرائية (رويترز)

خلفيات:

يعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

يزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام، وتعد كاتدرائية من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوربا.

يمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 -1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية (مرحلة من العمارة الأوربية) التي سادت القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.

حريق الكتدرائية (رويترز)