رئيس الأركان الجزائري: مستعدون لحماية الدستور للفترة الانتقالية (فيديو)

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن الجيش مستعد لحماية الدستور للفترة الانتقالية، وذلك خلال كلمة خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة اليوم الثلاثاء.

أبرز تصريحات صالح

مستعدون لحماية الدستور للفترة الانتقالية.

نجدد التزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.

أعطيت أوامر رسمية بحماية المحتجين.

الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية خاص ومعقد.

الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل.

كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال.

قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته لا رجعة عنه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال.

بعض الأشخاص ألحقوا الضرر بخزينة الدولة واختلسوا أموال الشعب وننتظر تسريع محاكمتهم.

بعض الأشخاص عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب.

بعض الأشخاص يعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية.

رئيس المخابرات السابق تآمر على مطالب الشعب.

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