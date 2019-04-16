ترمب: تحقيق مولر أبرز عملية خداع لإنهاء رئاستي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر هو "أبرز عملية خداع" كان هدفها إنهاء رئاسته، وذلك قبل يومين من نشر التقرير.

أبرز تغريدات ترمب على تويتر:

أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي" حول التحقيق في صلاته بروسيا.

التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية.

إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترغيت" في إشارة إلى فضيحة السبعينيات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون.

"لا تواطؤ، لا عرقلة" في تغريدة أخرى في وقت مبكر الثلاثاء بعدما دعا مؤيديه على تويتر البالغ عددهم 60 مليونا إلى قراءة مقال للكاتب المحافظ أندي مكارثي الذي هاجم تحقيق مولر في صحيفة "نيويورك بوست".

نشر التقرير

وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن تقرير مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 سينشر الخميس.

سيتم نشر التقرير المكون من 400 صفحة، في نسخة لا تشمل معطياته السرية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إصدار وزير العدل بيل بار ملخصا من أربع صفحات يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترمب.

بار أشار إلى عدم اتخاذ مولر أي موقف بشأن الأدلة فيما يتعلق بعرقلة سير العدالة، ما أثار الشكوك حول ما إذا كان التقرير قد برأ فعلا الرئيس.

عقب نشر ملخص وزير العدل اعتبر ترمب التقرير بمثابة تبرئة كاملة له.

يطلب الديموقراطيون الاطلاع على تقرير مولر المؤلف من 400 صفحة، كاملا ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضد الرئيس.

لكن وزير العدل الأمريكي أكد أنه سينشر نسخة من التقرير لا تتضمن المعلومات الاستخباراتية والمعطيات السرية التي جمعها تحقيق مولر.

يقول منتقدون إن هذه المعطيات أساسية من أجل معرفة ما إذا كانت هناك أدلة تدين ترمب.

اتهامات ترمب

انتقد ترمب والبيت الأبيض الأسس التي بني عليها التحقيق.

يعتبر الرئيس الأمريكي أن التحقيق ضم محققين منحازين وتخلله تجسس مخالف للقانون على حملته من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي).

كتب ترمب على تويتر يوم الإثنين: "كان من الأجدى بتقرير مولر، الذي صاغه 18 ديموقراطيا غاضبا صودف أنهم من كارهي ترمب (ومناصري كلينتون) أن يركز على الذين تجسسوا على حملتي في عام 2016 وعلى آخرين فبركوا خديعة (تدخل) روسيا".

الرئيس الأمريكي "بما أنه لم يحصل تواطؤ، لمَ كان التحقيق أصلا! الجواب هو (بسبب وجود) شرطيين فاسدين والديموقراطيين وهيلاري "المحتالة".

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