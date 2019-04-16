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سياسة

تركيا تتوقع حماية ترمب من أي عقوبات بسبب إس 400

الرئيس الأمريكي يستقبل وزير المالية التركي في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي يستقبل وزير المالية التركي في البيت الأبيض
16/4/2019

قال متحدث باسم الرئاسة التركية في واشنطن إن بلاده تتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترمب سلطاته لحمايتها إذا قرر الكونغرس معاقبة أنقرة على شرائها المقرر لمنظومة روسية للدفاع الجوي.

التفاصيل
  • إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي: إذا كان الأمر كذلك.. وأقر الكونغرس العقوبات المقترحة فإننا بالطبع نتوقع أن يستخدم الرئيس ترمب سلطاته لإصدار إعفاء بشأن تلك المسألة.
  • حين سئل عما ستفعله تركيا إذا امتنع ترمب عن تقديم إعفاء قال كالين إن تركيا ستنتظر لترى نطاق العقوبات لكنها تأمل ألا تصل الأمور إلى ذلك.
  • كالين: التهديدات والعقوبات ستأتي بنتائج عكسية للغاية ولن تسفر عن أي نتائج إيجابية.
ترمب يستقبل وزير المالية التركي
  • استقبل ترمب في البيت الأبيض، مساء الإثنين وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، صهر الرئيس التركي.
  • ألبيرق يزور واشنطن ضمن وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزيرة التجارة روهصار بكجان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.
خلفيات
  • هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إذا أتمت تركيا صفقتها مع روسيا. تقول أنقرة إن شراء المنظومة الروسية يجب ألا يؤدي إلى فرض عقوبات لأن تركيا ليست غريما لواشنطن ولا تزال على التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي(ناتو).
  • يصف المسؤولون الأمريكيون شراء تركيا المقرر لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بأنه "معضلة عميقة" قائلين إنها ستهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
  • رفضت تركيا التراجع عن الصفقة وقالت إنها ستتسلم المنظومة في يوليو/ تموز.
  • الخلاف بين واشنطن وأنقره هو الأحدث في سلسلة من النزاعات الدبلوماسية بين البلدين والتي تتضمن مطالبة تركيا للولايات المتحدة بتسليم رجل الدين فتح الله كولن، فضلا عن خلافات بشأن السياسة إزاء الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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