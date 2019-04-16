تركيا تتوقع حماية ترمب من أي عقوبات بسبب إس 400

قال متحدث باسم الرئاسة التركية في واشنطن إن بلاده تتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترمب سلطاته لحمايتها إذا قرر الكونغرس معاقبة أنقرة على شرائها المقرر لمنظومة روسية للدفاع الجوي.

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إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي: إذا كان الأمر كذلك.. وأقر الكونغرس العقوبات المقترحة فإننا بالطبع نتوقع أن يستخدم الرئيس ترمب سلطاته لإصدار إعفاء بشأن تلك المسألة.

حين سئل عما ستفعله تركيا إذا امتنع ترمب عن تقديم إعفاء قال كالين إن تركيا ستنتظر لترى نطاق العقوبات لكنها تأمل ألا تصل الأمور إلى ذلك.

كالين: التهديدات والعقوبات ستأتي بنتائج عكسية للغاية ولن تسفر عن أي نتائج إيجابية.

ترمب يستقبل وزير المالية التركي

استقبل ترمب في البيت الأبيض، مساء الإثنين وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، صهر الرئيس التركي.

ألبيرق يزور واشنطن ضمن وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزيرة التجارة روهصار بكجان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.

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