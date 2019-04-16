بعد موافقة البرلمان.. كيف ستواجه المعارضة المصرية التعديلات الدستورية؟

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030.

وتتضمن التعديلات مادة انتقالية تنص، وفقا لوسائل إعلام مصرية رسمية، على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية".

وبخلاف المادة الانتقالية، تمدد التعديلات ولاية الرئيس من أربع سنوات لست سنوات، ولمدتين رئاسيتين متتاليتين فقط.

وشملت التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.

وقد أعلنت 4 قوى سياسية مصرية بارزة، الثلاثاء، رفضها مقترحات تعديل دستور البلاد، وبينما دعت إحداها إلى المقاطعة التامة للاستفتاء المرتقب عليها، الأسبوع المقبل، حثت القوى الثلاثة الأخرى على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"لا".

المقاطعة

قالت "جماعة الإخوان"، التي حظرتها السلطات المصرية في 2013، في بيان، إن مصر تشهد "مسرحية ما يسمى بالتعديلات الدستورية"، داعية لمقاطعة تامة للاستفتاء المرتقب عليها، وعدم الاعتراف بالنظام القائم أو ما يقوم به.

منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، المنتمي للجماعة من الحكم بعد عام من توليه المسؤولية صيف 2012، والإخوان ترفض الاعتراف بالنظام القائم وتتمسك بمواجهته بالفعاليات السلمية، وترفض اتهامات لها بارتكاب العنف.

التعديلات الدستورية تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030

التصويت بالرفض

أعلن حزب "الإصلاح والتنمية" الليبرالي الذي يترأسه السياسي البارز، محمد أنور السادات "رفضه القاطع" للتعديلات الدستورية المقترحة.

دعا السادات، عبر بيان، المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا".

أهاب الحزب بالمصريين "عدم المقاطعة لكونها ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين".

أيضا، دعت "حركة الاشتراكيين الثوريين" (أبرز حركات اليسار بمصر)، في بيان، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا".

قالت الحركة إن "(لا) لن تعبر فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض ذلك النظام برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديًا وسياسيًا".

تابع البيان "نؤكد أيضًا أنه لا مجال للخلاف مع أنصار معسكر المقاطعة؛ فكلا المعسكرين يستهدفان إسقاط تلك التعديلات".

في السياق ذاته، أعلنت "الحركة المدنية الديموقراطية" (حركة معارضة تضم 8 أحزاب و200 شخصية عامة) رفضها الكامل للتعديلات المطروحة للاستفتاء أواخر الشهر الجاري. وقالت إنها " تدعو الشعب المصري للنزول يوم الاستفتاء للتصويت بلا".

أكدت الحركة احترامها لجميع الآراء التي تعبر عن رفضها لتلك التعديلات بكافة الطرق والأساليب الديموقراطية الأخرى بما فيها عدم المشاركة".

باطل