المجلس العسكري في السودان يقيل رئيس القضاء والنائب العام

أقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الثلاثاء رئيس القضاء والنائب العام ومساعده ورئيس للنيابة العامة في إطار تغييرات في مناصب بارزة بالبلاد.
أبرز ما ورد في البيان الصادر عن المجلس العسكري:
- الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس أصدر قرارا بتعيين يحيى الطيب أبو شورة، رئيسا للجهاز القضائي، خلفا لعبد المجيد إدريس علي.
- رئيس المجلس أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما.
- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهى أيضا خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس نيابة عامة.
مطالب المعتصمين:
- القرار يأتي في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.
- كانت إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظرا لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق.
- من بين مطالب المعتصمين تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة.
- في وقت سابق الثلاثاء، أعفى المجلس العسكري مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان وعين الفريق الركن مرتضى عبد الله حاكما لولاية الخرطوم.
خلفيات
- الخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.