البحرين تسقط الجنسية عن 138 شخصا وتسجنهم في قضية "حزب الله"

قالت النيابة في البحرين إن المحكمة الجنائية حكمت، الثلاثاء، على 138 بحرينيا بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية".

التفاصيل:

المدانون وهم من الشيعة وفق مصدر قضائي، من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية ووجهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران.

المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" قال إن المدانين حاولوا تشكيل تنظيم تحت مسمى "حزب الله البحريني" شبيه بحزب الله اللبناني.

حُكم على 69 منهم بالسجن مدى الحياة، و39 بالسجن عشر سنوات. أما الباقون فحكم عليهم بالسجن بين سبع وثلاث سنوات. ومن بينهم واحد فقط لم يتم تجريده من جنسيته البحرينية.

بٌرئ ثلاثون من المتهمين في هذه المحاكمة التي أدانتها منظمة العفو الدولية.

واجه المتهمون اتهامات تتعلق بتأسيس "جماعة إرهابية" والانضمام إليها والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وتمويل جماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات.

هذه هي أكبر مجموعة تدان وتجرد من جنسيتها خلال محاكمة واحدة منذ بدء الملاحقات القضائية ضد معارضين شيعة بعد احتجاجات 2011، وفق المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية.

يحق للمحكومين الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.

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