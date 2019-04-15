واشنطن بوست: "صفقة القرن" لن تشمل إقامة دولة فلسطينية

الخطاب اليميني المتشدد الذي تبناه نتنياهو خلال حملته الانتخابية لن يساعد البيت الأبيض على الترويج لأية خطة سلام يقبلها الفلسطينيون، فقد تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية إذا فاز في الانتخابات.