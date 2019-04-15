محاولة لفض اعتصام الخرطوم.. وتعيين رئيس جديد للأركان

قال تجمع المهنيين وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان إن هناك محاولة تجري، اليوم الإثنين، لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

دعوات لحماية الثورة:

التجمع دعا المواطنين في بيان نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التوجه فورًا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

المجلس العسكري السوداني يعين رئيسا جديدا للأركان:

من جانبه قال المجلس العسكري السوداني اليوم الإثنين إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، وذكر أنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان.

بيان للمجلس العسكري السوداني، قال إنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.

المحاولة الأولى لفض الاعتصام منذ سقوط البشير:

حاولت قوات من الدعم السريع مصحوبة بقوات من الجيش السوداني، صباح اليوم الإثنين، فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.

أفاد شهود عيان للأناضول أن جرافات تابعة للدعم السريع والجيش حاولت إزالة المتاريس، لكن المعتصمين تصدوا لها، ما أجبرها على التراجع، في حين ما زالت القوات تنتشر في محيط مقر الاعتصام حتى الساعة (8:00 بتوقيت غرينتش).

قوات الدعم السريع يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو" حميدتي" الذي عارض رئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي، لكنه وافق لاحقا على قبول عضوية المجلس وتعيينه نائبًا للرئيس، تحت رئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المعتصمون يواصلون الاحتجاج أمام مقر الجيش، لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

قال أحد أفراد مجموعة حماية المعتصمين للأناضول إن الدعم السريع والجيش يقولان إنهما يريدان إزالة المتاريس لـ"تنظيف المكان"، لكن المعتصمين رفضوا ذلك.

قيادة الجيش، أعلنت الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، تنديدًا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

من جانبه، وجه تجمع المهنيين السودانيين المعارض الذين يقود الاحتجاجات في البلاد رسالة عاجلة للمحتجين يدعوهم فيها بالتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وقال عبر فيسبوك "نرجو من الجميع التوجه فورًا إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة ومكتسباتكم".

واشنطن ولندن وأوسلو تدعو لحوار شامل ينقل السلطة لحكومة مدنية:

من ناحية أخرى دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك إلى حوار شامل في السودان لضمان "انتقال منظّم" للسلطة من المجلس العسكري الانتقالي الذي خلع قبل ثلاثة أيام الرئيس عمر البشير إلى حكومة مدنية.

الدول الثلاث (الترويكا) قالت في بيانها إن "السودان يحتاج إلى انتقال منظّم إلى حكم مدني يقود إلى انتخابات في إطار زمني معقول" وأوضحت أنّ "الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث هذا الانتقال.

وأضافت أنّ" هذا الانتقال والذي يجب أن يتمّ بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظّمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء اللواتي يرغبن في المشاركة".

الترويكا، لفتت إلى أن "التغيير المشروع الذي ينادي به الشعب السوداني لم يتحقّق حتى الآن" وشدّدت على أنّه "من الأهمية بمكان أن تستمع السلطات إلى نداءات الشعب السوداني، ومن الضروري ألا تواجه الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف".

الدول الثلاث: المجلس العسكري الانتقالي إلى اتّخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع الناس، مثل الالتزام بتعهّده الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين من قبل النظام البائد.

كذلك ناشدت الترويكا "المجلس العسكري الانتقالي تلبية احتياجات شعب السودان من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، ودَعته لاتّخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مخاطبة التحدّيات الملحّة في البلاد".