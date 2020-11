ليبيا: القتال في طرابلس يدمر ملايين الكتب المدرسية

تعرض أكثر من ثلاثة ملايين كتاب للتلف التام عندما أصابت صواريخ أبنية وزارة التعليم خلال القتال في العاصمة الليبية طرابلس.

التفاصيل:

Within less than 48hrs from bombing a school, Ministry of Education warehouses were shelled & burnt. 5m books &national exams results were destroyed . Humanitarian community in #Tripoli #Libya warns again: TARGETING CIVILIANS FACILITIES IS A VIOLATION OF IHL. #NOTATARGET pic.twitter.com/NsdfQNbiNn

— OCHA Libya (@OCHA_Libya) April 15, 2019