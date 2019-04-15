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سياسة

ليبيا: القتال في طرابلس يدمر ملايين الكتب المدرسية

15/4/2019

تعرض أكثر من ثلاثة ملايين كتاب للتلف التام عندما أصابت صواريخ أبنية وزارة التعليم خلال القتال في العاصمة الليبية طرابلس.

التفاصيل:
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن الدمار أتى على خمسة ملايين كتاب وعلى نتائج امتحانات بعد قصف مخازن تابعة لوزارة التعليم في طرابلس.
  • المكتب أوضح أن القصف جاء بعد يومين فقط من قصف إحدى المدارس، مشيرا إلى أن استهداف المنشآت المدنية يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

  • بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حذرت في بيان من أن "قصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق المدنية ممنوع منعا باتا"، مضيفة أنها توثق مثل هذه الحالات لعرضها على مجلس الأمن الدولي.
  • وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في طرابلس أن صاروخين أصابا مخازن وزارة التعليم في وقت متأخر الأحد ما أدى إلى تدمير 3.1 مليون كتاب مدرسي.
  • مسؤولون في المدينة قالوا إن مدرسة تعرضت، يوم الأحد، لضربة جوية نفذتها قوات تابعة لخليفة حفتر.
  • منذ بدأ القتال في طرابلس، أصابت الضربات الجوية وعمليات القصف البنية التحتية للمدينة والمنازل لا سيما في جنوب العاصمة.
المصدر : رويترز
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