شعبية أرديرن في أعلى مستوياتها بعد شهر من "مذبحة المسجدين"

صعدت شعبية رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن إلى أعلى مستوى لها منذ توليها منصبها عام 2017، حسب استطلاع للرأي.

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أفاد الاستطلاع الذي أجراه مركز "1 نيوز كولمار برونتون بول" المحلي، بأن 51 % ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يرون أرديرن "أفضل" رئيسة للوزراء تتولى السلطة في البلاد. وهو ما يزيد بنسبة سبع نقاط مئوية مقارنة بآخر استطلاع في فبراير/ شباط.

لاقت استجابة رئيسة الوزراء النيوزيلندية لمجزرة المسجدين التي وقعت ببلادها الشهر الماضي وخلّفت 50 قتيلًا، إشادة واسعة على مستوى العالم.

اعتبرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية، أن هذه هي أعلى نسبة تأييد في استطلاعات الرأي تحصل عليها أرديرن منذ وصولها للسلطة.

في المقابل، حصل منافس أرديرن، سيمون بريدجز، زعيم "الحزب القومي" المعارض، على تأييد 5% فقط ممن شملهم الاستطلاع.

أظهرت نتائج شعبية الأحزاب زيادة التأييد لحزب العمال بزعامة أرديرن بنسبة ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 48% بينما تراجعت شعبية الحزب الوطني إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2017 لتصل إلى 40%.

هذا هو أول استطلاع يجريه مركز "1 نيوز كولمار برونتون بول" منذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش المروعة، والتي لقيت استجابة أرديرن لها إشادة واسعة داخليا وخارجيا.

جرى الاستطلاع خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل/ نيسان الجاري، وشمل عينة من ألف و9 أشخاص، وجرى عبر الهاتف، مع هامش خطأ بأكثر أو أقل من 3.1 %.

قالت أرديرن لمحطة (1 نيوز) التلفزيونية عندما سُئلت على نتيجة الاستطلاع "كل ما أعرفه هو أنني أقوم بعملي على أفضل وجه ممكن".

مذبحة المسجدين وتعامل أرديرن