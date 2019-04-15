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سياسة|فرنسا

شاهد: انهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية بعد أن التهمته النيران

15/4/2019

اندلع حريق هائل (الإثنين) في كاتدرائية نوتردام في باريس أدى إلى انهيار برجها التاريخي وأثار صدمة في فرنسا.

التفاصيل:
  • وصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو ما يحصل بأنه "حريق رهيب".
  • تجمع الفرنسيون في محيط الصرح الديني والسياحي الشهير وهم يتحسرون لمشاهدة النيران تلتهم سقف الكاتدرائية وبرجها.
  • فرق الإطفاء: الحريق "مرتبط على الأرجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية، علما بأنه اندلع قبل بضعة أيام من احتفال المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح.
  • بثت التلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا صورا ومشاهد مؤثرة للنيران تلتهم سقف الكنيسة فيما غطت المكان سحابة كثيفة من الدخان.
  • عنصر إطفاء لفرانس برس: الحريق انتشر بسرعة اندلع قرابة الساعة 16.50 بتوقيت غرينتش في الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر.
  • سرعان ما أدى الحريق الى انهيار برج الكاتدرائية الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا.
  • مساعد رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار: "تم استنفار فريق خاص لمحاولة إنقاذ كل التحف الفنية الموجودة".
  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجه إلى المكان مؤكدا أنه "يشاطر الأمة آلامها" ومضيفا "أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".
  • في مؤشر الى خطورة ما يحصل، قرر ماكرون إرجاء مداخلته التلفزيونية المرتقبة حول ازمة السترات الصفراء، من دون ان توضح الرئاسة الفرنسية موعدها الجديد.
  • وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحريق بأنه "فظيع" واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق.     
  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: كاتدرائية نوتردام في باريس تشكل "رمزا لفرنسا" و"لثقافتنا الأوربية".
  • المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي أكدت وقوف المنظمة "إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".     
  • المتحدث باسم مجمع الاساقفة في فرنسا قال إن رمزا كبيرا للأيمان الكاثوليكي يحترق.
  • مراسل فرانس برس: مئات من سكان باريس والسياح كانوا يراقبون بقلق الدخان الكثيف المتصاعد من جسور باريس المؤدية إلى الكنيسة مع انتشار رائحته في الأرجاء.
  • تشهد الكاتدرائية خمسة قداسات كل يوم وسبعة في أيام الأحد، ويزورها نحو 13 مليون سائح كل عام.

المصدر : وكالات
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