ترمب طلب من نتنياهو الحد من الاستثمارات الصينية بإسرائيل

كشفت قناة إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي الحد من الاستثمارات الصينية في بلاده.
التفاصيل:
- حسب القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، جاء طلب ترمب خلال لقائه نتنياهو بواشنطن في السادس والعشرين من مارس/آذار الماضي.
- القناة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم ولكن وصفتهم بالبارزين، إن "ترمب أبلغ نتنياهو بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تتضرر، بسبب علاقات الأخيرة التجارية مع الصين".
- القناة نقلت عن نفس المصادر إن ترمب خلال اجتماعه مع نتنياهو، أعرب عن قلقه إزاء اختراق الصين لإسرائيل، وخاصةً أن الأولى تقيم العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل ميناء حيفا الجديد، بالإضافة إلى جانب قلق واشنطن من قيام شركات اتصالات صينية بالدخول في مناقصات لبناء شبكات خلوية في إسرائيل.
- وفقا للمصادر، لم يهدد ترمب نتنياهو أو يقدم له إنذارا نهائيا، لكنه أبلغه بشكل واضح أن التعاون الأمني قد يتضرر في حال لم يتم الحد من العلاقات مع الصين.
- القناة أشارت إلى أن كلا من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون بحثا مع نتنياهو الاستثمارات الصينية في إسرائيل عدة مرات منذ بداية العام.
- حسب مصادر القناة، أبلغ نتنياهو الإدارة الأمريكية أنه على وشك الموافقة على آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل.
- القناة نقلت عن المصادر إن نتنياهو أشار إلى أنه "عقد اجتماعات لمجلس الوزراء بشأن هذه القضية، وتم تأجيل أية خطوة بشأنها بسبب الخلافات الداخلية مع وزارتي الخارجية والمالية في إسرائيل".
- العام الماضي، قال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن حجم التبادل التجاري بين تل أبيب وبكين بلغ أكثر من 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري مع إسرائيل.