ترمب طلب من نتنياهو الحد من الاستثمارات الصينية بإسرائيل

كشفت قناة إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي الحد من الاستثمارات الصينية في بلاده.

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