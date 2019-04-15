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تايمز: السيسي يجند أبناءه لمساعدته على البقاء في السلطة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
15/4/2019

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجند أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

أبرز ما ورد في تقرير التايمز البريطانية:
  • السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة.
  • يعارض بعض النواب ونشطاء المجتمع المدني تعديل الدستور، قائلين إنه سيضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي كان من المفترض أنها أنهت الحكم العسكري شبه الدائم.
  • مراسل تايمز: ثورة يناير استهدفت منع حسني مبارك من توريث الحكم لابنه جمال، ورغم ذلك يقال إنّ محمود السيسي وهو برتبة عميد في جهاز الاستخبارات، يشرف على لجنة غير حكومية، تتولى مراقبة عملية تمرير التعديلات الدستورية.
  • كما يضطلع مصطفى، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.
  • أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات. 
  • مراسل تايمز: الحكومة تصر على أن التعديلات الدستورية اقترحها أعضاء في البرلمان وليس ثمة رابط بين السيسي أو أي من أولاده وهذه التعديلات.
  • مراسل تايمز: الترقيات التي حصل عليها أولاد السيسي، تسببت في نوع من عدم الارتياح حتى بين أنصاره.
  • من المتوقع أن يصوّت أعضاء البرلمان المصري هذا الأسبوع على التعديلات الدستورية لتمديد فترتي المهلة الرئاسية إلى 12 عاما، كل واحدة منها ستة أعوام بدلا من المدة الحالية وهي أربع سنوات، لتسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين آخرين حتى عام 2024، ثم الترشح لفترة ستة أعوام إضافية.
  • نسبت تايمز إلى رئيس تحرير صحيفة سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، القول إن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة ليبقى فيها "لستُ متفاجئا".
  • واختتمت تقريرها بالقول إن السيسي يتمتع بمساندة في العالم الأوسع، فقد زار البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قدم له الرئيس ترمب دعما قويا.
المصدر : التايمز البريطانية
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