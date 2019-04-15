تايمز: السيسي يجند أبناءه لمساعدته على البقاء في السلطة

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجند أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

أبرز ما ورد في تقرير التايمز البريطانية: