السعودية تطلق سراح أكاديمي "مؤقتا" بعد اعتقاله 18 شهرا

قال حساب "معتقلي الرأي"، الإثنين، إن السلطات السعودية أفرجت "مؤقتا" عن الأكاديمي والكاتب السعودي البارز صنهات العتيبي.

التفاصيل:

🔴 عاجل

السلطات السعودية تفرج مؤقتاً عن الدكتور #صنهات_العتيبي (المستشار والمدرب في الإدارة الاستراتيجية) بعد أكثر من سنة ونصف قضاها في السجن رهن الاعتقال التعسفي، من دون سبب قانوني. pic.twitter.com/025EsOf1Fo

— معتقلي الرأي (@m3takl) April 15, 2019