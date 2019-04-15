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سياسة

الأسرى في سجون الاحتلال ينهون إضرابهم بعد اتفاق بشأن مطالبهم

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون
15/4/2019

قال نادي الأسير الفلسطيني إن ممثلين عن الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية توصلوا مساء الإثنين إلى اتفاق مبدئي ينهي إضرابًا عن الطعام بدأه الأسرى قبل 8 أيام.

أهم نقاط الاتفاق:
  • وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.
  • تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى.
  • السماح للأسرى باستخدام الهاتف العمومي ثلاث مرات أسبوعيًا، وتكون مدة المكالمة الواحدة ربع ساعة لكل أسير.
  • تركيب الهواتف سيبدأ في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية.
  • نقل الأسيرات من معتقل "الدامون" إلى معتقل آخر.
  • إعادة الأسرى المرضى في معتقل "عيادة الرملة" إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله.
  • اعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما.
  • تخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل.
  • إنهاء عزل الأسرى في سجن النقب.
خلفية:
  • قبل 8 أيام، بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بإزالة أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة (المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.
  • الأسرى طالبوا أيضا برفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.
  • وفق إحصائيات رسمية لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال 5700 أسيرا.
المصدر : وكالات
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