الأسرى في سجون الاحتلال ينهون إضرابهم بعد اتفاق بشأن مطالبهم

قال نادي الأسير الفلسطيني إن ممثلين عن الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية توصلوا مساء الإثنين إلى اتفاق مبدئي ينهي إضرابًا عن الطعام بدأه الأسرى قبل 8 أيام.

أهم نقاط الاتفاق:

وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.

تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى.

السماح للأسرى باستخدام الهاتف العمومي ثلاث مرات أسبوعيًا، وتكون مدة المكالمة الواحدة ربع ساعة لكل أسير.

تركيب الهواتف سيبدأ في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية.

نقل الأسيرات من معتقل "الدامون" إلى معتقل آخر.

إعادة الأسرى المرضى في معتقل "عيادة الرملة" إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله.

اعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما.

تخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل.

إنهاء عزل الأسرى في سجن النقب.

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