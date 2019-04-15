استسلام كتيبة لحفتر وسقوط طائرة..آخر التطورات الميدانية بليبيا

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، استسلام كتيبة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بكامل أفرادها وعتادها، جنوبي العاصمة طرابس.

التفاصيل:

عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة المعترف بها دوليًا، لصد هجوم حفتر، أعلنت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، الأحد، أن ‏‫الكتيبة تضم 25 فردا و10 آليات عسكرية.

قناة ليبيا الرسمية (تابعة لحكومة الوفاق) نقلت عن مصدر عسكري لم تسمه بأن كتيبة تابعة لقوات حفتر سلمت نفسها بكامل عتادها للكتيبة 166.

المصدر أضاف أن الكتيبة سلمت نفسها بكامل عتادها بعد تفاوض دام ثلاثة أيام تم بعده إعطائهم الأمان بشرط الاستسلام.

مصدر عسكري ليبي أكد لـ"الجزيرة" استسلام عشرات من مقاتلي حفتر في محور السواني جنوب العاصمة الليبية.

المصدر قال إن القوات المستسلمة سلمت جميع عتادها العسكري إلى قوات حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا انضمام مجموعة من المقاتلين في صفوف حفتر إلى قوات حكومة الوفاق، وموضحا أن هؤلاء المقاتلين توجهوا من مدينة ترهونة باتجاه مناطق سيطرة حكومة الوفاق.

لم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن تلك الأنباء.

إسقاط طائرة:

الناطق باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق محمد قنونو قال لمراسل الجزيرة في ليبيا، إن قواتهم أسقطت طائرة تابعة لحفتر جنوبي طرابلس.

قنونو أضاف أن قوات "بركان الغضب" تعاملت مع الطائرة بالمضادات الأرضية أثناء تحليقها جنوب طرابلس لاستهداف قوات العملية.

مصادر عسكرية أكدت لوكالة "رويترز" إن طائرة حربية تابعة لقوات حفتر تحطمت في جنوب طرابلس، الأحد.

اللواء محمد المنفور، قائد غرفة عمليات سلاح الجو بقوات حفتر، أقر بسقوط مقاتلة في منطقة وادي الربيع التي تتمركز بها قواتهم، حسب بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي بقوات حفتر عبر صفحتها على فيسبوك

المنفور أضاف أن قائد المقاتلة نجا بعد هبوطه بالمظلة، دون توضيح سبب سقوطها ولا الجهة التي أسقطتها.

مصدر في قوات حفتر قال لوكالة "فرانس برس" إن قواتهم فقدت طائرة من طراز "ميغ 23" عازيا السبب الى "عطل فني".

المصدر أضاف أن الطيار قفز بالمظلة الخاصة به وهو "بحال جيدة".

ارتفاع عدد القتلى والنازحين:

مقتل 121 شخصًا على الأقل و561 جريحًا بعد عشرة أيام من المواجهات المسلحة على مشارف أحياء طرابلس الجنوبية، بحسب حصيلة جدية نشرتها منظمة الصحة العالمية.

مراسل الجزيرة أكد مقتل عدد من الجنود التابعين لحكومة الوفاق جراء سقوط قذائف هاون عشوائية أطلقتها قوات حفتر على تمركزاتهم في محور وادي الربيع.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أشار إلى أن المعارك تسببت بنزوح 13500 شخص بينهم 900 تم إيواؤهم في مراكز استقبال.

في تغريدة على تويتر قال المكتب إن ثلاثة عاملين في المجال الطبي قتلوا وأن الشظايا تسببت بتعطيل خمس سيارات إسعاف.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرت، الأحد، بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل كامل استهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق الآهلة بالمدنيين.

البعثة أكدت أنها تقوم "بمراقبة وتوثيق كافة الانتهاكات التي ارتكبتها" الأطراف المتحاربة "تمهيداً لإحاطة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية" بها.

هذا التحذير يأتي غداة غارة جوية نسبتها حكومة الوفاق الوطني لقوات خليفة حفتر، استهدفت مدرسة في عين زارة إلى الجنوب من العاصمة طرابلس.

استهداف المدنيين:

مراسل الجزيرة قال إن بعض قذائف الهاون العشوائية التي أطلقتها قوات حفتر سقطت على أحياء سكنية في منطقة أبوسليم غرب طرابلس، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية في بعض الممتلكات والمباني.

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد قال إن القصف العشوائي على الأحياء السكنية في طرابلس هو جريمة حرب أخرى تضاف إلى السجل الإجرامي لحفتر.

مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا الذي لم يحدد عدد الضحايا المدنيين، أدان عبر حسابه على تويتر "بشدة الهجمات المتكررة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق" في الأحياء المحيطة بالعاصمة طرابلس.

استُهدفت سيارتا إسعاف، السبت الماضي، ما رفع عدد آليات الطواقم الطبية التي تعرضت لهجمات منذ اندلاع المعارك إلى 8.

خلفيات: