وفد إسرائيلي يلغي زيارته للبحرين ورفض دعوى قضائية لمنع دخوله

رفضت محكمة بحرينية، الأحد، دعوى أقامها محامون الأسبوع الماضي يطالبون فيها وزارة الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي من المقرر أن يزور المنامة للمشاركة بمؤتمر دولي.
لكن بيانًا صدر اليوم من "الشبكة العالمية لريادة الأعمال" المنظمة للمؤتمر، ذكر أن الوفد الإسرائيلي قد ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية.
التفاصيل:
- محكمة بحرينية للأمور المستعجلة، رفضت اليوم الأحد دعوى أقامها عدد من المحاميين الأسبوع الماضي طالبوا فيها الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، كان من المقرر أن يزور المملكة للمشاركة في مؤتمر دولي.
- جوناثان أورتمانز رئيس "الشبكة العالمية لريادة الأعمال"، قال في بيان "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول الـ180 الأخرى المشاركة".
- إلغاء الزيارة يأتي بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانًا رافضًا للزيارة واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.
- مشاركة الوفد الإسرائيلي أثارت حالة من الغضب العام في البحرين، التي ليس لها علاقات رسمية مع "إسرائيل". ويُنظر إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي على أنها تطبيع للعلاقات بين البلدين على حساب الفلسطينيين.
- كان من المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى وزير الاقتصاد إيلي كوهين، ويضم الوفد أكثر من 30 عضوًا، وكان من المقرر أن يلقي بعضهم كلمات أمام "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال"، الذي يُعقد في البحرين في الفترة من 15 وحتى 18 من أبريل/نيسان الجاري.