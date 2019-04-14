وفد إسرائيلي يلغي زيارته للبحرين ورفض دعوى قضائية لمنع دخوله

رفضت محكمة بحرينية، الأحد، دعوى أقامها محامون الأسبوع الماضي يطالبون فيها وزارة الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي من المقرر أن يزور المنامة للمشاركة بمؤتمر دولي.

لكن بيانًا صدر اليوم من "الشبكة العالمية لريادة الأعمال" المنظمة للمؤتمر، ذكر أن الوفد الإسرائيلي قد ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية.

التفاصيل: