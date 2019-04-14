مصر: التعديلات على الدستور تتيح للسيسي الحكم حتى 2030

أقرت لجنة برلمانية مصرية الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة.

وتتيح التعديلات المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

التفاصيل:

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد؛ لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس، الثلاثاء المقبل.

ذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من 4 إلى 6 سنوات.

ينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال (غيتي)

وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، حسب الدستور الحالي.

ماذا سيحدث؟

قال رئيس المجلس، علي عبد العال، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد ثلاث جلسات، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائي عليها.

حسب الدستور، الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

مقترح التعديلات الدستورية في مصر

مقترح التعديلات الدستورية في مصر

مقترح التعديلات الدستورية في مصر

مقترح التعديلات الدستورية في مصر

خلفيات: