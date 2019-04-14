مؤسسات فلسطينية: إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967

قالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ العام 1967، بينما يقبع في سجونه حاليا 5700 أسير.

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عقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة الأسرى مؤتمرا صحفيا الأحد في رام الله لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لعام 2019.

المشاركون في المؤتمر دعوا الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقررة ليوم الأسير الفلسطيني في 17 من أبريل/ نيسان.

بيان للمؤسسات: إسرائيل نفذت مليون حالة اعتقال بين الفلسطينيين، منذ عام 1967، في حين بلغ عدد المعتقلين خلال الربع الأول من العام الجاري 1600 معتقل.

البيان: حتى نهاية مارس/ آذار الماضي وصل عدد المعتقلين إلى 5700 معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

البيان: من بين المعتقلين 250 طفلا، و36 طفلا مقدسيا قيد الحبس المنزلي، و5 قاصرين محتجزين فيما يسمى مراكز إيواء.

البيان: من بين المعتقلين أيضا 47 سيدة، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني و500 معتقل إداري (من دون تهمة).

البيان: يقبع في سجون إسرائيل 700 معتقل مريض، بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان، و56 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، و26 معتقلا من قدامى الأسرى معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1993، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما.

البيان: من بين المعتقلين كذلك 570 محكوما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

وثقت المؤسسات الفلسطينية استشهاد 218 معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ 1967، بينهم 73 أسيرا بسبب التعذيب، و63 أسيرا جراء الإهمال الطبي، و7 أسرى بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من جنود وحراس إسرائيليين.

البيان: 78 أسيرا منهم استشهدوا ايضا جراء القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

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