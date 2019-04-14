شاهد| المجلس العسكري السوداني: الكرة في ملعب القوى السياسية

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين كباشي، الأحد، إن الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية

أبرز تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري