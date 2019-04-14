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سياسة|السودان

شاهد| المجلس العسكري السوداني: الكرة في ملعب القوى السياسية

14/4/2019

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين كباشي، الأحد، إن الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية

أبرز تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري
  • الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية.
  • دعونا القوى السياسية إلى التوافق للإسراع في تسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
  • حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية وعليه أن ينتظر للانتخابات ليشارك فيما بعد حسب وزنه.
  • لو كنا نود أن نلجأ للقوة لما لجأنا إلى التغيير.
  • لا ندعو إلى فض الاعتصام بالقوة ومن مسؤولياتنا حماية المتظاهرين ولن نسمح بوجود سلطة موازية.
  • سنعكف على دراسة الرؤى التي تأتينا من الأحزاب ثم نصدر بها وثيقة.
  • تم تأمين إمدادات بعض المحروقات والمواد الغذائية ونعمل على تأمين المزيد.
  • هناك ظواهر سلبية في الشوارع تهدد الأمن العام.
  • ندعو الجميع إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء الظواهر السلبية مثل إغلاق الشوارع.
  • من الظواهر السلبية إغلاق الشوارع بالمتاريس من سلطات غير مختصة.
  • القوانين تكفل حرية التعبير لكنها لا تكفل الفوضى.
  • كان هناك قرار لنظام المخلوع بفض الاعتصام بالقوة وهذا ما دعانا للتدخل.
  • توجد حملة استعداء لبعض الأعضاء في المجلس ليس لها ما يبرر.
  • تشكيل لجنة لاستلام أصول الحزب الحاكم السابق.
  • إحالة الفريق عوض بن عوف والفريق كمال عبد المعروف للتقاعد.
  • إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية.
  • هناك ترتيبات مهمة جارية في إعادة هيكلة جهازي الأمن والمخابرات.
  • اتصالات بدأت منذ أمس مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.
  • إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته.
  • تم التحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد.
  • إطلاق سراح ضباط الشرطة والجيش الذين اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات.
  • تقرر الإفراج فورا عن الناشطين ود قلبا ومحمد شريف البوش.
  • إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن وجنيف من منصبيهما.
  • إعادة هيكلة مفوضية الفساد ومباشرتها لعملها فورا.
  • إعفاء سفير السودان إلى واشنطن محمد عطا ضمن مراجعة عمل البعثات بالخارج.
المصدر : الجزيرة مباشر
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