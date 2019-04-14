دعم سعودي إماراتي للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان

أعلنت السعودية والإمارات، السبت، دعمها خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان‎، فضلا عن تقديم مساعدات للخرطوم.

التفاصيل:

السعودية أعلنت "تأييدها" للإجراءات التي اتّخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإنها ستقّدم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقّات البترولية والقمح والأدوية للسودان بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز.

لم يوضح البيان حجم هذه المساعدات أو قيمتها، ولا متى سيتم إرسالها إلى السودان.

الخارجية الإماراتية قالت في بيان إنها تدعم وتؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وجه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.

المجلس العسكري الانتقالي

أدى 8 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام كل من رئيس المجلس ورئيس هيئة القضاء، وذلك غداة أداء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اليمين، الجمعة، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف.

واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.

خلفيات: