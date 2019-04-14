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سياسة|السودان

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس المخابرات السودانية السابق

صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية السابق
صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية السابق
14/4/2019

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أفضت لإطاحة الرئيس عمر البشير.

التفاصيل
  • استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، من منصبه السبت بعد يومين من إطاحة البشير.
  • أشرف قوش على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين.
  • قالت المنظمة الحقوقية في بيان: من المهم جداً أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة.
  • المنظمة: ينبغي التحقيق كذلك في "المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت" إشراف قوش.
  • المنظمة: على السلطات الجديدة في السودان أن تتصدى لما هو أبعد من انتهاكات حقوق الانسان والقيام بإصلاحات ملحة لضمان عدم تكرار الجرائم المشينة.
خلفيات
  • اندلعت حركة الاحتجاج ضد نظام البشير في منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
  • عين البشير قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في فبراير/شباط 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009.
  • عمل قوش بشكل متقطع في جهاز الأمن والمخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة، وفق وسائل إعلام سودانية.
  • ينسب له بناء هذا الجهاز وتحويله إلى أحد أهم أركان نظام البشير حتى إقالته قبل عقد من الزمن.
  • سُجن في وقت لاحق على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب، لكن لم يعثر على أدلة تدينه ومنحه البشير عفوا.
  • خلال السنوات الماضية أشرف الجهاز على العديد من عمليات القمع ضد معارضين للحكومة ووسائل إعلام.
  • كثيرا ما قام عناصر هذا الجهاز بمصادرة جميع نسخ الصحف التي تنتقد سياسات الحكومة أو تتحدث عن احتجاجات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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