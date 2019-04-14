السيسي يلتقي باللواء المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم الأحد باللواء المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة، في الوقت الذي تشن قواته هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية.

التفاصيل:

المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أضاف أن السيسي وحفتر بحثا تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

السيسي أكد على "دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها"، حسبما ذكر بيان الرئاسة.

كان القائدان العسكريان قد التقيا في 2017 في العاصمة المصرية من أجل مواصلة حوار الأطراف الليبية وسبل استقرار البلاد.

في فبراير/ شباط 2018 قال حفتر في مقابلة مع المجلة الفرنسية "جون أفريك" حول علاقته بالرئيس المصري "مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم".

حفتر أضاف "عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوربيين على حد سواء".

السيسي ذكر في أكثر من مناسبة القاهرة تدعم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر ومستعدة لتدريبه ودعمه وتقديم المزيد لردع من وصفها بالجماعات المتطرفة.

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