السعودية: رفع أسعار المحروقات يعيد الملك عبدالله للصدارة

بعد ساعات من إعلان شركة "أرامكو" عن رفع أسعار البنزين، تصدر هاشتاج "#البنزين" موقع تويتر في السعودية، وأحيا المغردون سيرة الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز" من جديد.

رحم الله "أبا متعب":

معظم التغريدات أشارت إلى عهد الملك الراحل المعروف بـ"أبي متعب" وأطلقوا عليه "حبيب الشعب"، والذي اتخذ في عهده قرار ملكي بتخفيض أسعار البنزين لصالح شعبه.

المغردون تحسروا على أحوالهم الحالية، والقادمة بعد قرار زيادة أسعار البنزين ابتداء من اليوم، وقارنوا بين حال السعودية الآن وحالها في فترة حكم الملك الراحل عبدالله.

المغردون السعوديون أشاروا إلى رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، وكيف أنها ستفقر الشعب وتجوعه من غلاء وكهرباء وماء…، وفق تعبيراتهم.

المغردون تذكروا "أبا متعب حبيب الشعب"، وأعادوا نشر صور ومقاطع فيديو للملك الراحل يوصي فيها الوزراء بأبناء الشعب السعودي وأن يعاملوهم معاملة الملوك.

رفع أسعار البنزين:

شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنت أمس السبت رفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الأحد. وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثالث أكبر المنتجين.

رفع أسعار البنزين يأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط حاليًا فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل.

الرياض رفعت أسعار البنزين المحلية إلى المثلين تقريبًا قبل عام في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك في إطار "إصلاحات" قيل إنها تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط.

أبرز التعليقات عبر #البنزين:

#البنزين

فوق سعر البنزين اللي يكسر الظهر والضرايب اللي اذا رحت السوبر ماركت تشتري سفن ويطلع الحساب ٦٠ ريال

الحين زياده في سعر البنزين

(١٠٠ ريال بعد بكره يساوي علك ابو ربع )

رحم الله ابو متعب عطا الشعب وعطاه الله

اتمنى الزمن يرجع ١٠ سنوات 💔 pic.twitter.com/i3EmWOXiI4 — ibrahim Almshrqi★ (@__Z3IM) April 14, 2019

https://twitter.com/haiellll/status/1117306464673107969?ref_src=twsrc%5Etfw

#ارامكو

رحم الله الداعم لهيئه الأمر بالمعروف

رحم الله الداعم للفقراء والارامل والمطلقات

رحم الله الداعم للعاطلين والعاطلات

رحم الله الرافض لقيادتنا للسيارة

رحم الله الرجل الذي رفض رؤيه 2030 لأنها ستفقر الشعب وستجوعه من غلاء وكهرباء وماء و #البنزين المرحوم الملك عبدالله pic.twitter.com/k0T07NPKFP — * تـــــوت * (@toot_98t) April 13, 2019

https://twitter.com/basl36/status/1117279701666603009?ref_src=twsrc%5Etfw

#البنزين اللهم اجعل ابو متعب من أهل الجنه وأجره ياربي من عذاب القبر. pic.twitter.com/RoCxrfOjuK — ابو عبدالرحمن (@bpenrSvseEA91ik) April 14, 2019

#البنزين الحكومةالسعودية دعمت كرة القدم والترفيه ونسيت أن المواطن أهم من كل هذا أنا وكل المواطنيين يفضلون زيادة الرواتب وتخفيض البنزين والكهرباء والمواد الغذائية أهم من كرة قدم وترفية صرفت الحكومة فيه مليارات الدولارات لو دعمت الصندوق العقاري كان كل المواطنين في بيوت ملك. pic.twitter.com/jpabKNF9Br — Abdulrahman.m (@AAbdulrahmanma4) April 14, 2019

#البنزين الله يرحمك ياحبيب الشعب

ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/YjfxIN9NID — عبدالله (@gxtx45441) April 14, 2019

https://twitter.com/baaa22200/status/1117195094032039936?ref_src=twsrc%5Etfw

ربع 2019 نقصو هللتين يعني شوفونا ترا خفضنا لكم وحسبتنا دقيقه الا يصدموك بزيادة ايران اللي عليها مصايب وعقوبات وبنزينها رخيص ودولتنا دولة منتجة ترفع السعر علينا يلا باقي النص الثاني من 2019 زيادة مية بالمية اللهم نعوذ بك من الغلاء وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكفى #البنزين pic.twitter.com/r95jOvd4ai — raed . (@11_Afc) April 13, 2019

https://twitter.com/n5_15/status/1117364193798307840?ref_src=twsrc%5Etfw