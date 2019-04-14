السعودية: رفع أسعار المحروقات يعيد الملك عبدالله للصدارة

بعد ساعات من إعلان شركة "أرامكو" عن رفع أسعار البنزين، تصدر هاشتاج "#البنزين" موقع تويتر في السعودية، وأحيا المغردون سيرة الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز" من جديد.
ٱدعوا له بالرحمه والمغفره#أرامكو #البنزين pic.twitter.com/CQwg76VCB7
— صلــوح ╰ＤＪ╮ (@vib38700935) April 13, 2019
#البنزين
فوق سعر البنزين اللي يكسر الظهر والضرايب اللي اذا رحت السوبر ماركت تشتري سفن ويطلع الحساب ٦٠ ريال
الحين زياده في سعر البنزين
(١٠٠ ريال بعد بكره يساوي علك ابو ربع )
رحم الله ابو متعب عطا الشعب وعطاه الله
اتمنى الزمن يرجع ١٠ سنوات 💔 pic.twitter.com/i3EmWOXiI4
— ibrahim Almshrqi★ (@__Z3IM) April 14, 2019
https://twitter.com/haiellll/status/1117306464673107969?ref_src=twsrc%5Etfw
#ارامكو
رحم الله الداعم لهيئه الأمر بالمعروف
رحم الله الداعم للفقراء والارامل والمطلقات
رحم الله الداعم للعاطلين والعاطلات
رحم الله الرافض لقيادتنا للسيارة
رحم الله الرجل الذي رفض رؤيه 2030 لأنها ستفقر الشعب وستجوعه من غلاء وكهرباء وماء و #البنزين المرحوم الملك عبدالله pic.twitter.com/k0T07NPKFP
— * تـــــوت * (@toot_98t) April 13, 2019
https://twitter.com/basl36/status/1117279701666603009?ref_src=twsrc%5Etfw
#البنزين اللهم اجعل ابو متعب من أهل الجنه وأجره ياربي من عذاب القبر. pic.twitter.com/RoCxrfOjuK
— ابو عبدالرحمن (@bpenrSvseEA91ik) April 14, 2019
#البنزين الحكومةالسعودية دعمت كرة القدم والترفيه ونسيت أن المواطن أهم من كل هذا أنا وكل المواطنيين يفضلون زيادة الرواتب وتخفيض البنزين والكهرباء والمواد الغذائية أهم من كرة قدم وترفية صرفت الحكومة فيه مليارات الدولارات لو دعمت الصندوق العقاري كان كل المواطنين في بيوت ملك. pic.twitter.com/jpabKNF9Br
— Abdulrahman.m (@AAbdulrahmanma4) April 14, 2019
الله يرحمك ياحبيب الشعب
ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/YjfxIN9NID
— عبدالله (@gxtx45441) April 14, 2019
https://twitter.com/baaa22200/status/1117195094032039936?ref_src=twsrc%5Etfw
الله يجعلك في جنة الفردوس يا حبيب الشعب 💔 pic.twitter.com/9yL6GDMtUS
— Turki (@_T50_) April 13, 2019
ما نقول غير الله يرحم ابو متعب 💔
#ارامكو #البنزين pic.twitter.com/epJC4Il9TO
— فيصل الربع (@F_alrob3) April 13, 2019
ربع 2019 نقصو هللتين يعني شوفونا ترا خفضنا لكم وحسبتنا دقيقه الا يصدموك بزيادة ايران اللي عليها مصايب وعقوبات وبنزينها رخيص ودولتنا دولة منتجة ترفع السعر علينا يلا باقي النص الثاني من 2019 زيادة مية بالمية اللهم نعوذ بك من الغلاء وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكفى #البنزين pic.twitter.com/r95jOvd4ai
— raed . (@11_Afc) April 13, 2019
https://twitter.com/n5_15/status/1117364193798307840?ref_src=twsrc%5Etfw
#البنزين
رآح آبو متعب حبيب الشعب .😞💙 pic.twitter.com/nhfkiDAkTr
— نوره العسسيري 🖤 (@Nourh2311) April 14, 2019