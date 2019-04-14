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سياسة|السعودية

السعودية: رفع أسعار المحروقات يعيد الملك عبدالله للصدارة

الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
14/4/2019

بعد ساعات من إعلان شركة "أرامكو" عن رفع أسعار البنزين، تصدر هاشتاج "#البنزين" موقع تويتر في السعودية، وأحيا المغردون سيرة الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز" من جديد.

رحم الله "أبا متعب":
  • معظم التغريدات أشارت إلى عهد الملك الراحل المعروف بـ"أبي متعب" وأطلقوا عليه "حبيب الشعب"، والذي اتخذ في عهده قرار ملكي بتخفيض أسعار البنزين لصالح شعبه.
  • المغردون تحسروا على أحوالهم الحالية، والقادمة بعد قرار زيادة أسعار البنزين ابتداء من اليوم، وقارنوا بين حال السعودية الآن وحالها في فترة حكم الملك الراحل عبدالله.
  • المغردون السعوديون أشاروا إلى رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، وكيف أنها ستفقر الشعب وتجوعه من غلاء وكهرباء وماء…، وفق تعبيراتهم.
  • المغردون تذكروا "أبا متعب حبيب الشعب"، وأعادوا نشر صور ومقاطع فيديو للملك الراحل يوصي فيها الوزراء بأبناء الشعب السعودي وأن يعاملوهم معاملة الملوك.

رفع أسعار البنزين:
  • شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنت أمس السبت رفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الأحد. وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثالث أكبر المنتجين.
  • رفع أسعار البنزين يأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط حاليًا فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل.
  • الرياض رفعت أسعار البنزين المحلية إلى المثلين تقريبًا قبل عام في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك في إطار "إصلاحات" قيل إنها تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط.
أبرز التعليقات عبر #البنزين:

https://twitter.com/haiellll/status/1117306464673107969?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/basl36/status/1117279701666603009?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/baaa22200/status/1117195094032039936?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/n5_15/status/1117364193798307840?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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