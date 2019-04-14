الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد اليمين القانونية.. ما السبب؟

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة إبراهيم ملحم، أن أعضاء الحكومة التي شكلها محمد اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية، ظهر اليوم الأحد، أمام الرئيس محمود عباس.

وقال ملحم في تصريحات لصحيفة "القدس"، عن الحكومة ستعيد أداء اليمين القانونية إثر وجود خطأ مطبعي في نص القسم الذي أداه أعضاء الحكومة أمس السبت.

تصريحات "ملحم":

ملحم: اليمين سقطت منه جملة تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة (35) من القانون الدستوري بحيث يتم القسم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".

المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني، تنص على أن يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا.

ملحم: القسم الصحيح هو "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

ملحم: حرصًا على منع اللبس بهذا الموضوع، فقد طالب الرئيس محمود عباس بإعادة أداء اليمين بعد تصحيح الخطأ المطبعي، إذ سيكون أداء اليمين، في تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم الأحد.

جدل واسع:

هذا الخطأ لاقى جدلاً واستياء واسعًا في أوساط الفلسطينيين وخاصة الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت حكومة اشتية أدت اليمين القانونية مساء السبت، أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.