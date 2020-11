البيت الأبيض يدافع عن هجوم ترمب على إلهان عمر

دافع البيت الأبيض، الأحد، عن تغريدة مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ربط هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بالنائبة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر.

التفاصيل

اتهامات لترمب

تصريحات إلهان

Thank you for standing with me – against an administration that ran on banning Muslims from this country – to fight for the America we all deserve.💪🏽

— Ilhan Omar (@IlhanMN) April 13, 2019