احتجاجات شعبية جنوب الجزائر تجبر وزير الداخلية على قطع زيارته

اضطـُر وفد حكومي برئاسة وزير الداخلية الجزائري الجديد صلاح الدين دحمون، لقطع زيارته لولاية بشار جنوبي البلاد بعد أن واجه احتجاجات في عدد من مدن الولاية.

واستمرت التحركات المطالبة بتنحي جميع رموز النظام، فقد دخل طلبة عدة جامعات في العاصمة الجزائرية وولايات أخرى في إضراب عن الدراسة في إطار التحركات الاحتجاجية.

ما الذي حدث؟

تعرض الوفد إلى الرشق بالحجارة بمدينة "القنادسة" كما تم الاحتجاج على زيارته أيضا في مدينتي تاغيت والعبادلة بالولاية ذاتها.

جرت الزيارة وسط انتشار أمني كبير، وفق ما أظهرته تسجيلات مصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي.

قاطع زيارة الوفد رؤساءُ المجالس الشعبية البلدية للولاية، والذين يبلغ عددهم 21 بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي ونواب الولاية بالمجلس الشعبي الوطني.

كانت الزيارة بغرض تدشين مشاريع بالمنطقة في أول جولة ميدانية لأعضاء في الحكومة الجديدة.

بثت وسائل إعلام جزائرية تسجيلات تظهر تجمعات رافضة لزيارة وزير الداخلية، وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي تم تعيينه في منصبه قبل أكثر من شهر من قِبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مطلع الشهر الجاري.

وفق المصادر نفسها، لم يتمكن الوزير من القيام ببعض الأنشطة المقررة ضمن جولته بالولاية.

بالإضافة إلى بدوي، يطالب المحتجون برحيل رموز نظام بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

أبرز التطورات: