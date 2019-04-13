واشنطن بوست: ترمب يحتضن المستبدين وعلى الكونغرس التحرك

انتقدت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها الترحيب الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض الأسبوع الماضي.
أبرز ما جاء في افتتاحية الصحيفة الأمريكية:
- الرئيس المصري يجري تغييرات دستورية ستجعله ديكتاتورا حقيقيا مدى الحياة، بينما يكرس بشكل دائم سيطرة الجيش على النظام السياسي في مصر.
- لا يزال السيسي يحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، من بينهم أكثر من عشرة مواطنين أمريكيين.
- السيسي وافق على صفقة بملياري دولار لشراء 20 طائرة مقاتلة روسية متقدمة، رغم أن مصر تتلقى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية سنوية.
- رغم ذلك فقد قال الرئيس ترمب عن السيسي خلال لقائهما في البيت الأبيض: "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع. أعتقد أنه لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل – بين مصر والولايات المتحدة – مما لدينا الآن".
- تصريحات الرئيس ترمب قد تعود في جزء منها إلى الجهل؛ حيث ادعى أنه لا يعرف بجهود السيسي لتمديد فترة ولايته الرئاسية حتى العام 2034.
- من الواضح أيضا أن ترمب يعجب بسهولة بالحكام المستبدين، بدءا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحتى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
- دعم ترمب للسيسي جزء من استراتيجية محسوبة تتلخص في: "الدعم الأعمى للحكام المستبدين من العرب السنة باعتبارهم ضامنين "للاستقرار" ومعارضين لتنظيم الدولة وإيران.
- عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا خطابا لوزير الخارجية مايك بومبيو وأكدوا له في جلسة استماع بالمجلس وجود مشكلات كبرى في هذه السياسة.
- أولا: أنها تتجاهل العديد من الطرق التي يتصرف بها السيسي ضد المصالح الأمريكية، ومن بينها سجنه للعديد من الأمريكيين بشكل غير عادل.
- ثانيا: أن هذه السياسة لا تحقق الاستقرار، فالقمع الذي يمارسه السيسي وسياساته الاقتصادية المضللة تؤسس لاضطرابات مستقبلية في مصر، كما فعل نظام حسني مبارك.
- بومبيو دافع عن السيسي بقوله إنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء ويدافع عن الحرية الدينية.
- لكن الخبيرين في الشأن المصري ستيفن ماكلنيرني وإيمي هاوثورن أكدا في مقال نُشر مؤخرا أن دعم السيسي للأقلية المسيحية في مصر كان خطابيا في معظمه، حيث مازالت القيود على بناء الكنائس وتوظيف المسيحيين قائمة.
- مغازلة السيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما قال أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في رسالتهم لبومبيو، جعلت هناك مخاطرة بتبعية مصر لروسيا مرة أخرى.
- المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مخصصة في أغلبها لمشتريات الأسلحة، لكن السيسي سيشتري بهذه المساعدات طائرات سوخوي-35 في تحد لتشريع أصدره الكونغرس يفرض عقوبات في هذا الصدد.
- الصحيفة طالبت الكونغرس الأمريكي بالتحرك وقالت كما في حالة السعودية، فإن "رعاية ترمب غير المنطقية لهذا الديكتاتور العربي تتطلب تصحيحا من الكونغرس".
- يجب على أعضاء مجلس الشيوخ العمل بناء على مخاوفهم من خلال ربط المساعدات العسكرية لمصر بإلغاء مشتريات الأسلحة الروسية، والإفراج عن الأمريكيين المسجونين، وتخفيف القمع بشكل عام.
- حساسية السيسي تجاه الرأي الأمريكي كانت واضحة بوجوده في البيت الأبيض، ولهذا يجب على الكونغرس الاستفادة من النفوذ الأمريكي مع السيسي لأن ترمب لن يفعل هذا.