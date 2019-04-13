ليبيا.. تظاهرات في طرابلس ومصراتة تنديدا بحفتر وفرنسا

خرج أعداد من المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة غربي البلاد، تنديدا بالعملية العسكرية التي تواصل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر شنها على العاصمة طرابلس.

التفاصيل:

أيد المتظاهرون قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي تخوض حربا للتصدي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس ومحيطها.

توافد عشرات المتظاهرين إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة، الجمعة، تنديدا بالهجوم عليها من قبل قوات حفتر.

أحرقوا علم فرنسا على اعتبار أنها تدعم حفتر، كما رفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب، لا للانقلاب، لا لحكم العسكر".

المتظاهرون أحرقوا علم فرنسا على اعتبار أنها تدعم حفتر (مواقع التواصل)

المظاهرة جاءت بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني تنديدا بهجوم قوات حفتر، ورفضا لإدخال العاصمة في حرب.

مظاهرات تنديدا بهجوم حفتر على طرابلس ( مواقع التواصل)

الوضع الميداني:

أعلنت قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أنها تمكنت من إجبار قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على التراجع من عدة نقاط ومواقع في محاور وادي الربيع وعين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

شنت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر عدة غارات جوية على مواقع قوات بركان الغضب في محاور وادي الربيع جنوبي العاصمة، لتغطية انسحاب قوات حفتر من المحور، مما أدى إلى مقتل جنديين اثنين من قوات الوفاق وإصابة جندي.

استهدف طيران حربي تابع لحفتر، هدفا بمدينة زوارة، الواقعة على البحر المتوسط غربي ليبيا، مما تسبب في إصابة مدنيين.

قال عميد بلدية زوارة حافظ جمعة، إن الطيران الحربي الذي يتبع حفتر استهدف، فجر الجمعة، هدفا قرب معسكر قديم بمدينة زوارة ويسمى معسكر عبد الصمد وهو خالٍ تماما.

أضاف جمعة أن القصف أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وهم يتلقون العلاج بالمدينة.

أشار جمعة إلى أن طيران حفتر اعتقد أن هدفه هو قصف ردار موجود في المعسكر ولكنه أخطأ الهدف.

موقف تركي:

أعرب عمر جيليك، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا، عن أسفه للاشتباكات المستمرة في ليبيا.

قال إن بعض الجهات التي دعمت الانقلاب العسكري في مصر تدعم استمرار الاشتباكات التي تزيد من آلام الشعب الليبي.

جيليك: من المؤسف أن هذه الأحداث التي تزيد من معاناة الشعب الليبي وحالة عدم الاستقرار حدثت أثناء وجود الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وهو أمر مقلق للغاية.

جيليك: توقف هذه الاشتباكات والجلوس على طاولة المفاوضات أمر لا بد منه لمصلحة الشعب الليبي ومستقبله.

جيليك: نحن ندعم الحكومة الليبية المشروعة ولا نريد أن يهدر دم الأشقاء بهذا الشكل، فليبيا دولة هامة للغاية.

الرياض تمول حفتر:

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين سعوديين، أن الرياض تعهدت بدفع ملايين الدولارات للواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل تمويل عمليته العسكرية لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس.

أضافت الصحيفة، وفقا للمصادر ذاتها، أن حفتر قبل العرض السعودي الذي تلقاه خلال إحدى زياراته للمملكة.

حسب مسؤولين سعوديين، زار حفتر السعودية في 27 من مارس/آذار الجاري حيث اجتمع بالعاهل السعودي وولي عهده، إضافة إلى وزير الداخلية ورئيس المخابرات.

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