فورين بوليسي: تنحي "بن عوف" جزء من صراع سلطة في السودان

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن تنحي وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ربما تكون نتيجة صراع على السلطة داخل المؤسسة العسكرية السودانية.

التفاصيل:

محللون يرون أن استقالة ابن عوف قد تشير إلى أن هناك تنافسا على السلطة يجري وراء الكواليس داخل قوى الأمن السودانية.

هناك جناحان داخل القوات المسلحة السودانية، أحدهما يضم مسؤولين عسكريين لهم صلات مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم ابن عوف ورئيس المخابرات السودانية صلاح قوش.

الفصيل الآخر يبدو أنه يحظى بدعم من قطر وتركيا، بحسب فورين بوليسي.

سوزان ستيغانت، مديرة برامج أفريقيا بمعهد السلام بالولايات المتحدة حذرت من تصاعد العنف بين الأجنحة المختلفة في القوات المسلحة السودانية، بسبب عدم الاتفاق على من سيبقى في السلطة ومن سيخرج منها.

بايتون نوبف، وهو دبلوماسي أمريكي سابق عمل في السودان، قال إنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على ضمان عدم تصدير المنافسات الإقليمية إلى السودان.

نوبف قال "الولايات المتحدة لن تحل هذا من تلقاء نفسها، لكن يمكنها أن تقود إجماعا دوليا على الانتقال إلى قيادة مدنية".

ويلو بيريدج، الباحثة في شؤون السودان بجامعة نيوكاسل، قالت إن البشير أجرى محادثات خلال الأشهر التي سبقت الإطاحة به مع السعودية وقطر من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية، مستغلا الخلافات بين البلدين.

بيريدج قالت إن قادة الجيش الذين يحكمون السودان الآن قد "يحاولون لعب نفس اللعبة".

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