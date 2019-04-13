شاهد: البرهان يحدد مهام المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كافة المعتقلين وتحديد فترة انتقالية مدتها عامان في الحد الأقصى.

وقال البرهان، في بيان صحفي بثه التلفزيون السوداني: "أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا".

ماذا قال؟

يلتزم المجلس العسكري بفترة انتقالية مدتها عامان في الحد الأقصى تفضي إلى حكومة مدنية.

سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية "متفق عليها" بواسطة الجميع، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

قرر المجلس العسكري الانتقالي إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين.

أطلب من السودانيين العمل على استكمال شعارات الثورة معا.

قرر المجلس العسكري الانتقالي إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين أثناء الاحتجاجات.

سنتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء.

المجلس العسكري الانتقالي يؤكد وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان.

نوجه التحية لأبناء السودان ولمنتسبي القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية.

نطلب من المواطنين السودانيين المساعدة في العودة للحياة الطبيعية.

مهام المجلس العسكري الانتقالي إنفاذ القانون وتهيئة المناخ السياسي بما يفضي لانتقال السلطة.

ملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء.

كل أطياف المجتمع السوداني من أحزاب ومجتمع مدني مدعوة للحوار.

تطورات الوضع

صدق رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول صلاح قوش من منصبه مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. وذكر إعلام المجلس العسكري الانتقالي أن قوش تقدم باستقالته من إدارة الجهاز مساء أمس الجمعة.

كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أدى، أمس الجمعة، اليمين رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، خلفاً للفريق عوض بن عوف، في مراسم بثها التلفزيون السوداني.

كان الفريق عوض بن عوف قد أعلن التنازل عن رئاسة المجلس واختيار الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، المفتش العام للجيش السوداني، خلفاً له في حين اعربت قوى سياسية ومدنية عن قلقها من وجود شخصيات على رأس المجلس العسكري الانتقالي، كانت في الصف الأول من نظام البشير.

المظاهرات مستمرة: