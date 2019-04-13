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سوريا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على مواقع عسكرية في حماة

قصف إسرائيلي سابق على مواقع عسكرية في سوريا
قصف إسرائيلي سابق على مواقع عسكرية في سوريا
13/4/2019

قصفت اسرائيل فجر اليوم السبت عددا من المواقع التابعة لقوات النظام السوري في محافظة حماة وسط البلاد.

التفاصيل
  • قالت مصادر مقربة من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية إن "قصفا إسرائيليا طال مدرسة الشؤون الإدارية العسكرية ومعسكر الطلائع في مدينة حماة وأسفر القصف عن سقوط قتيل و6 جرحى".
  • قال مصدر عسكري سوري "في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح ".
  • أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، السبت، أن ثلاثة من جنود النظام جرحوا جراء ضربة جوية إسرائيلية على موقع عسكري في ريف حماة.
  • أضافت الوكالة أن الضربة أسفرت كذلك عن تدمير عدة مبان.
  • نقلت الوكالة عن مسؤول بجيش النظام (لم تكشف عنه) أن الضربة وقعت فجر السبت من فوق الأجواء اللبنانية.
  • قالت الوكالة "وسائط الدفاع الجوي أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.
الضربات الإسرائيلية
  • نفذت إسرائيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية عشرات الضربات العسكرية في سوريا مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للقوات الإيرانية وقوات من حزب الله المتحالفة معها بغرض تقديم الدعم العسكري لنظام بشار الأسد.
  • كانت طائرات اسرائيلية قصفت نهاية شهر مارس/ آذار الماضي عددا من المواقع التابعة لقوات النظام السوري والحرس الثوري الايراني في محافظة حلب شمال سوريا.
  • هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مصياف، إذ اتهمت دمشق إسرائيل مرات عدة بقصف مواقع عسكرية فيها.
  • أعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير/ كانون الثاني توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.
  • تكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
المصدر : وكالات
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