سوريا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على مواقع عسكرية في حماة

قصفت اسرائيل فجر اليوم السبت عددا من المواقع التابعة لقوات النظام السوري في محافظة حماة وسط البلاد.

التفاصيل

قالت مصادر مقربة من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية إن "قصفا إسرائيليا طال مدرسة الشؤون الإدارية العسكرية ومعسكر الطلائع في مدينة حماة وأسفر القصف عن سقوط قتيل و6 جرحى".

قال مصدر عسكري سوري "في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح ".

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، السبت، أن ثلاثة من جنود النظام جرحوا جراء ضربة جوية إسرائيلية على موقع عسكري في ريف حماة.

أضافت الوكالة أن الضربة أسفرت كذلك عن تدمير عدة مبان.

نقلت الوكالة عن مسؤول بجيش النظام (لم تكشف عنه) أن الضربة وقعت فجر السبت من فوق الأجواء اللبنانية.

قالت الوكالة "وسائط الدفاع الجوي أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

الضربات الإسرائيلية