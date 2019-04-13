"سقطنا اثنين بيومين": السودانيون يحتفلون باستقالة ابن عوف

غداة إطاحته بالرئيس عمر البشير، أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان عوض ابن عوف، تنازله عن منصبه واختياره الفريق أول عبد الفتاح برهان خلفا له، في خطوة احتفل بها المتظاهرون.

كان عوض بن عوف، قد تسلم منصبه بعد" اقتلاعه" نظام البشير والتحفظ على رئيس النظام في "مكان آمن" بحسب بيان أذاعه على التلفزيون الرسمي، يوم الخميس، وأثارت تلك الخطوة غضبا عارما وسط المحتجين، باعتبار أن ابن عوف ونائبه كمال عبد المعروف من رموز النظام.

سقًطنا اثنين في يومين:

هتف المتظاهرون "مالْها؟ … سقطت!" و" في يومين سقّطنا رئيسين!" و"نجحنا"، وخرجت في أنحاء البلاد المواكب بمظاهر الفرح بعد يومين من الإحباط الذي أصاب المحتجين وتزامن مع سقوط مزيد من الضحايا بالرصاص.

في وقت سابق، نفى الجيش السوداني أن يكون قد قام بانقلاب وسعى إلى طمأنة الأسرة الدولية والمتظاهرين.

ابن عوف أعلن في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وأنا على ثقة بأنّه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى برّ الأمان".